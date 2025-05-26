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Antalya'da baba oğul kavgası acı bitti: Tartıştığı oğlu Barış Tolaman'ı bıçaklayarak öldürdü

Antalya'da baba oğul kavgası acı bitti: Tartıştığı oğlu Barış Tolaman'ı bıçaklayarak öldürdü

14:4926/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
DHA
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Antalya'da baba oğul kavgası acı bitti: Tartıştığı oğlu Barış Tolaman'ı bıçaklayarak öldürdü
Antalya'da baba oğul kavgası acı bitti: Tartıştığı oğlu Barış Tolaman'ı bıçaklayarak öldürdü

Antalya'da dün gece saatlerinde oğlu Barış Tolaman'ı bıçaklayarak öldüren Ali Tolaman'ın, polisteki ifadesi tamamlandı.

Oğlunu yaklaşık 30 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlenen Tolaman'ın, emniyetteki ifadesinde, "Alkollüydüm. Olayı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.


Sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilen Tolaman, kontrol sonrasında gazetecilerin sorduğu sorulara, “Pişmanım. Evet öncesinde tartıştık. Alkol içip içip sağa sola saldırıyordu" dedi.


Baba Tolaman, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.




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