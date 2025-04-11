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Antalya'da yoğun diplomasi trafiği

Antalya'da yoğun diplomasi trafiği

15:1011/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
AA
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Antalya Diplomasi Forumu kapsamında diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
Antalya Diplomasi Forumu kapsamında diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmaniile ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Libya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin Libya’nın huzur ve güvenliğine büyük önem verdiğini vurguladı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe

Türkiye'nin Libya ile her alanda işbirliğini geliştirmeye devam edeceğini ifade eden Erdoğan, Doğu Akdeniz’de iki ülkenin ortak çıkarlarının korunması için yakın temasın süreceğini belirtti.

Kosova

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmaniile

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile yapılan görüşmede ise Türkiye'nin Kosova ile ilişkileri her alanda geliştirmekte kararlı olduğu vurgulandı. Erdoğan, iki ülkenin 1 milyar avroluk ticaret hacmi hedefine yaklaştığını, bu hedefin 3 milyar avroya çıkarılabileceğini kaydetti.

Azerbaycan

Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere, birçok alanda iş birliğini ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere, birçok alanda işbirliğini ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin Azerbaycan'ı Güney Kafkasya barışının mimarı olarak görmek istediğini, Türkiye'nin Ermenistan ile normalleşme sürecini de dikkatli bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.




#açıklama
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
#Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe
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