Araçta sıkıştı: İtfaiye ekipleri kurtardı

Ortaca Okçular Mahallesi çift taraflı trafik kazası sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye 112 ambulans, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ortaca İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası hurdaya dönen araç içinde sıkışan bir vatandaş itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı alandan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.