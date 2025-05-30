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Araçta sıkıştı: İtfaiye ekipleri kurtardı

Araçta sıkıştı: İtfaiye ekipleri kurtardı

09:2530/05/2025, Cuma
IHA
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Muğla'da kaza.
Muğla'da kaza.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan vatandaş itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Ortaca Okçular Mahallesi çift taraflı trafik kazası sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye 112 ambulans, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ortaca İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası hurdaya dönen araç içinde sıkışan bir vatandaş itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı alandan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.



Kazada 2 vatandaş yaralanırken, araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.




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