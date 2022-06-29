Arda Turan'ın şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddia edilmişti: Mahkeme kararını verdi

İstanbul 41'inci Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Arda Turan ve müdahil Özlem Ada Şahin katılmadı. Tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. İstinafın bozma gerekçesi olarak gösterdiği tanık dinlenmesi gibi eksik hususların giderildiğini belirten savcılık, mütalaasında Arda Turan'ın beraatına karar verilmesini talep etti. Müdahil Şahin'in avukatı, savcının görüşüne karşı beyanda bulunmak için süre isterken, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Turan'ın avukatı ise yeniden yargılamanın ardından, mahkemenin "cinsel taciz" suçu yönünden daha önce verdiği beraat kararını değiştirecek yeni bir husus olmadığını ifade etti. Tanık Burak Yılmaz'ın ifadesiyle müvekkilinin suçu işlemediğinin bütün açıklığıyla ortaya konulduğunu vurgulayan sanık avukatı, beraat talebinde bulundu.

HAYAT Arda Turan hakkındaki karar bozuldu: Tekrar yargılanacak

Mahkeme, sanık arda Turan'ın "cinsel taciz" suçundan beraatına karar verdi.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki-sanık Arda Turan'ın, "cinsel taciz, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme ve ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar, müşteki-sanık Berkay Şahin'in ise "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

REKLAM

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi 11 Eylül 2019'da davayı karara bağlayarak sanık Berkay Şahin'in, Arda Turan'a yönelik hakaret suçunun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi nedeniyle bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

Sanık Arda Turan'ın "cinsel taciz" suçundan beraatine hükmeden mahkeme, sanığı "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 10 ay, "korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek" suçundan 10 ay ve "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 15 gün olmak üzere toplamda 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanık Turan'ın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, verilen cezaların hükümlerinin açıklanmasının geri bırakılmasını karara bağlamıştı.

GÜNDEM Arda’ya taciz ve saldırı davası

İstanbul Bölge Adliyesi 25. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Turan'a "cinsel taciz" suçu yönünden verdiği beraat hükmünü bozmuştu.

REKLAM

Kararda, olay günü sanıklarla beraber olan ve soruşturma aşamasında dinlenilen tanıklardan futbolcu Burak Yılmaz ile Onur Ürkmez'in yargılama esnasında ifadeleri alınmayarak, eksik araştırmayla karar verildiği ifade edilmişti.

Arda Turan'ın üzerine atılı "cinsel taciz" suçunun kanunda öngörülen ceza miktarının 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası olduğu hatırlatılan kararda, "basit yargılama usulü" yönünden yeniden değerlendirilmesi için dosyanın bozulması gerektiği ve istinaf başvurusunun yerinde görüldüğü bildirilmişti.