Ardahan'da ceviz büyüklüğünde dolu şoku: Araçların camları kırıldı kaportaları zarar gördü

Ardahan’da bu sabah etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun ardından kentin bazı noktalarında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Meteorolojinin yağış uyarısında bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi’nde Ardahan-Çıldır karayolu yağan dolu nedeniyle beyaza büründü. Karayolunda bastıran dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu bazı araçların camlarında çatlamaya neden oldu. Bazı araçların da kaportaları zarar gördü.

İHA

Yolda seyir halindeyken doluya yakalanan bazı araç sürücüleri de kayganlaşan zeminde ilerlemekte güçlük çekince yolun kenarına park edip yağışın durmasını bekledi.

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İHA

Dolu yağışının etkili olduğu Çıldır ilçesine bağlı Beyrehatun köyünde Murat Gökçe’ye ait aracın camı kırıldı, kaportası zarar gördü.

İHA

Gökçe destek beklediğini söyleyerek, "Zararımız büyük, camlar paramparça olmuş, kaportada büyük oranda zarar var. Üstü brandayla örtülü olduğu halde bu şekilde zarar gördü. Bu da dolunun büyüklüğünü gösteriyor" dedi.

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle ekili araziler de zarar gördü.