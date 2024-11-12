Arı üreticilerine 169 ton yem

Kartepe Eşme’de arıcılık yapan Rıdvan Tarcan, aldıkları hizmetlerden ve desteklerden memnuniyetini dile getirerek, “Bu desteklerinde devamını bekliyoruz. Mazot olsun, fondan şeker olsun Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinden yararlandım. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Gölcük Selimiye Mahallesi’nden Hüseyin Bilgin ise daha önceki desteklerden yararlandığını ve bu desteklemelere ihtiyaçlarının olduğunu dile getirerek, “Hibe desteklerinden çok memnunuz ve artarak sürmesini istiyoruz. Tahir Büyükakın her zaman çiftçinin yanında oluyor. Kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.