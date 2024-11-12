Arı üreticilerine 169 ton yem

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 802 arıcıya yüzde 50 hibeli 169 ton beyaz toz şeker (arı yemi) desteği verdi. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce, arı yemleri üreticilere teslim edildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Arıcılığı Destekleme Projesi” kapsamında, üreticilere yüzde 50 hibeli 169 ton beyaz şeker (arı yemi) desteği sağladı. Kovan sayısına göre tespit edilen arı yemleri üreticilere teslim edildi. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce, kent genelinde yaygın olan arıcılığın geliştirilmesi ve bal rekoltesinin artırılması amacıyla yürütülen proje doğrultusunda, üreticilere yüzde 50 hibeli arı yemi desteği verildi.
VERİMLİLİK ARTIYOR
Kırsal mahallelerdeki arı yetiştiricilerinin ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir, verdiği desteklerle kış mevsimindeki arı kayıplarını azaltmak ve arılan ilkbahar nektar akımı dönemine güçlü kolonilerle girmesini sağlayarak, arıcılıkta karlılığı ve verimliliği artırmayı hedefliyor.
DESTEK DEVAM EDECEK
Daha önce arıcılara yüzde 50 hibeli 3 bin kovan altlığı, bin 200 ruşet kovan, bal ısıtma ve dinlendirme kazanı veren Büyükşehir, geçen yıl da 705 üreticiye 175 ton beyaz şeker desteği sağlamıştı. Arıcılara desteğini bu sene de devam ettiren Büyükşehir, 169 ton arı yemini, yüzde 50 ödemesini gerçekleştiren 802 bal üreticisine teslim etti.
ÜRETİCİLER TESLİM ALDI
İzmit Perşembe Pazarı alanındaki arı yemi dağıtım programına Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, Gebze Ziraat Odası Başkanı Ahmet Pekşen ve arıcılar katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın arıcılara selamını ileten Şahin, sağlanan desteklerle bereketli bir sezonun geçmesi temennisini iletti. Şahin ve beraberindekiler, arı yemi çuvallarının üreticilerin araçlarına konmasında yardımcı oldu. Şekerleri teslim alan üreticiler, arı kovanlarının yolunu tuttu. Ziraat odası başkanları ve arıcılar, Büyükşehir’in sağladığı can suyu desteklerinden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.
UYGULAMA ARTARAK SÜRSÜN
- Kartepe Eşme’de arıcılık yapan Rıdvan Tarcan, aldıkları hizmetlerden ve desteklerden memnuniyetini dile getirerek, “Bu desteklerinde devamını bekliyoruz. Mazot olsun, fondan şeker olsun Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinden yararlandım. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Gölcük Selimiye Mahallesi’nden Hüseyin Bilgin ise daha önceki desteklerden yararlandığını ve bu desteklemelere ihtiyaçlarının olduğunu dile getirerek, “Hibe desteklerinden çok memnunuz ve artarak sürmesini istiyoruz. Tahir Büyükakın her zaman çiftçinin yanında oluyor. Kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.