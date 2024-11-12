Sudan'dan Türkiye'ye teşekkür: Yardımlarınızı hiçbir zaman unutmayacağız

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, gördükleri destek nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. Savaş başladığından bu yana Türkiye'nin Sudan'a yaklaşık 8 bin ton gıda ve ilaç gibi yardımı gönderdiğini anımsatan Eltayeb, "Size garanti ediyorum ki Sudan halkı Türkiye'nin yardımını hiçbir zaman unutmayacaktır." dedi. Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışma devam ediyor. Ülkenin orta kesimlerindeki Cezira eyaletinde yaşanan çatışmalarda ise hayatını kaybedenlerin sayısının 350'yi geçtiği bildirildi.
Eltayeb, Sudan'daki durum ve "HDK'nin Cezira ve Darfur eyaletlerinde sivillere karşı işlediği suçlara" ilişkin elçilikte düzenlenen basın toplantısında bilgiler verdi.
Büyükelçi Eltayeb, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
"Cezira'da ciddi bir katliam yaşanıyor"
Eltayeb, geçen haftadan bu yana Cezira'nın doğusunda ciddi bir katliam yaşandığına işaret ederek, teröristlerin ortak yanının dil, ırk, çocuk, kadın ve sivil ayırt etmeden herkesi öldürmesi olduğunu kaydetti.
"Vatandaşlara zehirli gıda ve su verdiler"
Eltayeb, Sudan ordusunun silah bırakanları şefkatle karşıladığını ve onlara kucak açtığını belirterek, "HDK silah bırakan komutandan intikam almak için bölgedeki kadın, çocuk ve yaşlı herkesi öldürdü" ifadelerini kullandı.
Bazı sivillerin rehine olarak alındığını ve serbest kalmaları için karşılığında para istendiğini aktaran Eltayeb, özellikle bunun Sudan Silahlı Kuvvetlerinin bulunmadığı ve sivillerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde olduğunu ifade etti.
Eltayeb, es-Sireyha bölgesinde yaklaşık 140 kişinin öldürüldüğünü ve 47 kadının cinsel istismara uğradığını, daha sonra el-Hilaliyye bölgesine geçerek 200 kişiyi öldürdüklerini, vatandaşlara zehirli gıda ve su verildiğini anlattı.
HDK'nin katliamlara ve insan hakları ihlallerine devam ettiğini vurgulayan Eltayeb, HDK'nin intikam amacıyla 120 köye saldırdığını ve yaklaşık 2 bin kişiyi öldürdüğünü söyledi.
"Dünya seyirci kalıyor"
Batı medyası ve kamuoyunun son zamanlarda Gazze'yle ilgili duyarlılığının arttığına işaret eden Eltayeb, Filistin meselesinin uluslararası bir hale geldiğine ve bunun da dünya kamuoyunun değişiklik yapmaya başladığını gösterdiğine dikkati çekti.
"Nazi soykırımları aklımıza geliyor"
Bu savaş başladığından bu yana yaklaşık 1,5 senedir bilançonun çok ağır olduğunu aktaran Eltayeb, başkentin altyapısı ve kamu kuruluşlarıyla yok edildiğini, yaklaşık 11 milyon kişinin yerinden edildiğini ve üniversiteler, kütüphaneler, laboratuvarlar ve müzeler gibi yerlerin de talan edildiğini anlattı.
"Sudan halkı HDK'yi destekleyenleri affetmeyecek"
Halkın Sudan Ordusunun arkasında güçlü şekilde durduğunu vurgulayan Eltayeb, zaferin onların olacağını ve tüm vatandaşların evlerine dönebileceğini belirtti.
Eltayeb, HDK'yi destekleyenleri Sudan halkının unutmayacağının ve asla affetmeyeceğinin altını çizerek, Sudan'da da HDK tarafında yer alanların Sudan yönetiminde yer alamayacağını ifade etti.
Sudan hükümetinin HDK ile çatışırken sivillerin zarar görmemesi konusunda çok dikkatli olduğunu vurgulayan Eltayeb, HDK'nin girdiği bölgelerde vatandaşların Sudan ordusuna sığındığını ve bunun orduya olan güveni gösterdiğini dile getirdi.
Ordunun Sudan'ın güneyinde Sinnar, Cezira ve Beyaz Nil eyaletlerini birbirine bağlayan stratejik bir konuma sahip olan Cebel Moya bölgesini de kontrolüne aldığını aktaran Eltayeb, HDK tarafından bazılarının teslim olduğunu ve ilk başta sahip oldukları yüksek moralin kaybedildiğini vurguladı.