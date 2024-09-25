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Sudan'da kolera salgını alarmı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 433'e yükseldi

Sudan'da kolera salgını alarmı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 433'e yükseldi

11:3225/09/2024, Çarşamba
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Sudan'daki kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 433'e yükseldiği bildirildi.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, toplam kolera vaka sayısının 13 bin 922'ye çıktığı belirtildi.


Açıklamada, kolera nedeniyle ölenlerin sayısının 433'e yükseldiği ifade edildi.


Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına neden oldu. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.


Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.




#kolera salgını
#Sudan
#Bulaşıcı Hastalıklar

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