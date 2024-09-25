Sudan'da kolera salgını alarmı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 433'e yükseldi

Gazze’de, İsrail’in 348 gündür sürdürdüğü saldırılar ve sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle ilaç tedarikinde de büyük kriz yaşanıyor. Gazze’de 10 bin kanser hastası, 12 bin yaralının yanı sıra bulaşıcı hastalıkların ve hepatit vakalarının yoğun olması ise ilaca duyulan ihtiyacı daha da artırıyor. Saldırılarda yaralanan ve hasta birçok Filistinli, tedavi edilemediği için ölümü bekliyor.