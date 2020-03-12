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EĞİTİM

Asfa online öğretim ile eğitime ara vermiyor

Asfa online öğretim ile eğitime ara vermiyor

Ülkemize covid 19 virüsünün girişi konusunda Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalar sonrasında gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı tatil kararına çevrildi. Olası bir tatil durumunda öğrencilerinin öğrenimlerine nasıl devam edeceği konusunda ise Asfa Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bayram Kum velilerine açıklama yaparak; MyAsfa sistemi üzerinden yapılan online eğitimlerin hafta içi programlı bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Asfa'da eğitim kesintisiz devam edecek.
Asfa'da eğitim kesintisiz devam edecek.

Kurumun, uzaktan eğitim çalışmalarını sene başından bu yana hazırlamış olduğu dijital içerik olan flipbooklar ile de destekleyeceği belirtilen açıklamada eğitimin kesintisiz devam edeceği ifade edildi.

Flipbook Nedir, Öğretimde Ne İşe Yarar?

Flipbook ile; her öğrenci için, her seviyede ve her sınıfa uygun işletim sisteminden bağımsız etkileşimli interaktif dokümanlar, dijital kitaplar, fasiküller hazırlanabilir. Bu materyallerin baskı alınmış gerçek kitaplara benzemesi ilk başta en çok dikkati çeken özelliklerdendir.

· Bookcase kütüphanede oluşturulan; Dönüştürülmüş Sınıf Metoduyla farklı öğrenme biçimlerine hitap eden ders dokümanları hazırlanabilir.

· Ders videolarınızı hazırlanarak ister Youtube kanalı üzerinden ister hazırlanan Flipbook kitapçıkların içerisine yerleştirerek öğrencilerle paylaşılabilir.

· İşletim sisteminden (Windows, Mac vb), cihazdan (telefon, tablet, bilgisayar vb), mekandan (sınıf içi, sınıf dışı) ve zamandan (ders saatinde veya ders dışı zamanlarda) bağımsız olarak çalışabilecek bir formata dönüştürülebilir.

· Güncel Web 2.0 araçlarıyla, h5p ve k8 apletlerini kullanarak sonsuz soru üretip hazırlanan ders materyali zenginleştirilebilir.

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