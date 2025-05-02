Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırklareli
Askeri araçla otomobil çarpıştı: 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı

Askeri araçla otomobil çarpıştı: 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı

15:372/05/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Kazada 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı.
Kazada 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı.

Kırklareli-İstanbul kara yolunun Kolej mevkisinde askeri araç ile otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kazada 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı.

Öte yandan yol bir süre trafiğe kapatıldı.

#Kırklareli
#İstanbul
#Kolej mevkisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kütahya Simav deprem riski olan mahalleler hangileri?