Gündem Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkının cezaları onandı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın cezaları onandı

Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın cezaları onandı

FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına ilişkin hapis cezasına çarptırılan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın cezalarını onandı.

Haber Merkezi IHA
Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın
Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın

İstinaf mahkemesi, FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına ilişkin hapis cezasına çarptırılan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın cezalarını onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Fethullahçı Terör Örgütü’nün mülkiye yapılanmasına ilişkin aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın da bulunduğu 5’i tutuklu 11 sanık hakkındaki davaya ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

  • Daire kararında, yerel mahkeme olan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Yerel mahkeme tarafından eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 gün ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ı aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasını onamış oldu. Karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle alındı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü’nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın da bulunduğu 11 vali ve kaymakam hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve çeşitli oranlarda hapis istemiyle dava açıldı.

  • İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 9 Şubat 2018 tarihinde davayı karara bağladı. Mahkeme, eski İstanbul ValisiHüseyin Avni Mutlu’yu 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikteörgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ı aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapse çarptırdı.

Eski Muğla Valisi Fatih Şahin, Eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürtez Balcı, Eski Rize ve Çorum valisi Nurullah Çakır, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan’ı ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

Mahkeme, eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır’ı, 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırırken, eski Artvin ve Hakkari Valisi Necmettin Kalkan’ı 4 yıl 2 ay hapse mahkum etti. Sanıklar Feyzullah Özcan, Haluk Nadir, Yılmaz Kurt hakkında ise beraat kararı verdi. Öte yandan Hüseyin Avni Mutlu hükmün açıklanmasıyla birlikte tahliye edilmişti.

REKLAM

FETÖ'nün mülkiye yapılanması davasında karar
GÜNDEM
FETÖ'nün mülkiye yapılanması davasında karar

Mahkeme Başkanı: Askerlerin yarısı halk kadar yürekli olsaydı darbe olmazdı
GÜNDEM
Mahkeme Başkanı: Askerlerin yarısı halk kadar yürekli olsaydı darbe olmazdı

Deniz Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu: 13 kişi tutuklandı
GÜNDEM
Deniz Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu: 13 kişi tutuklandı

Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafı kaldırıldı
GÜNDEM
Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

TSK paylaştı:Göreve hazır!

TSK paylaştı:Göreve hazır!

​Jet pilotunun fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
Talabani'nin izinde

Talabani'nin izinde

​Saddam döneminde işkence çekmişti, dün Cumhurbaşkanı seçildi.
Ekmeğe zam yok

Ekmeğe zam yok

İstanbul'da ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama.
150 bin kişininelektriğini çaldılar

150 bin kişininelektriğini çaldılar

Kaçak elektrik kullanımının bedeli 105 milyon lira.
Amerikan silahlarıyla saldırdılar

Amerikan silahlarıyla saldırdılar

10 yıl önce yaşanan o korkunç gece: Aktütün saldırısının gerçekleri.

Bilerekoynamıyorlar

Bilerekoynamıyorlar

​İsim vermeden F.Bahçeli 6 futbolcuya işaret etti.
Ceza yoksuistimal edilebilir

Ceza yoksuistimal edilebilir

Gündemde olan konkordato için önemli uyarı.

Kuş Cennetikuşa hasret kaldı

Kuş Cennetikuşa hasret kaldı

230 kuş türüne ev sahipliği yapan göl kurudu.
Şimdi dekargoya dadandılar

Şimdi dekargoya dadandılar

​Hırsızlık şebekesinin onlarca mağduru var.
Sürücüler yandı: Artık gören yazacak

Sürücüler yandı: Artık gören yazacak

Kuralları ihlal etmeden önce bir kez daha düşünün.
Öğrencilere müjde

Öğrencilere müjde

​Cumhurbaşkanı, yeni burs miktarlarını açıkladı.
Halef-selefin'hafriyat' atışması

Halef-selefin'hafriyat' atışması

Gökçek, Tuna'nın dünkü iddialarına cevap verdi.
İran istediBM ABD'yi durdurdu

İran istediBM ABD'yi durdurdu

ABD'nin yaptırımlarıyla ilgili BM'den önemli karar.
Haftaya açıklanacak

Haftaya açıklanacak

Maliye Bakanı Albayrak: Spekülatif ataklar atlatıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.