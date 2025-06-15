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Aydın haberleri: Söke'deki yangın 8 saatin ardından kontrol altına alındı

Aydın haberleri: Söke'deki yangın 8 saatin ardından kontrol altına alındı

21:1715/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
IHA
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Aydın'ın Söke ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı
Aydın'ın Söke ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, yangında 20 hektar zeytinlik alan zarar gördü.

Yangın, Söke ilçesi Nalbantlar Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ziraat alanı içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangının büyümeden kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf etti. Yangına 18 arazöz, 3 su tankeri, 3 dozer ile karadan, 7 helikopter ve 3 uçak ile havadan müdahale edilirken, yangın yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.


Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre yangında 20 hektar zeytinlik alan zarar gördü.

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