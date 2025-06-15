Aydın haberleri: Söke'deki yangın 8 saatin ardından kontrol altına alındı

Yangın, Söke ilçesi Nalbantlar Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ziraat alanı içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.