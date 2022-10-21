Gündem Aydında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
AYDIN

Aydın’da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Haber Merkezi İHA
Aydın’da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın’da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

İzmir'de 231 kaçak göçmen ve 2 organizatörün yakalandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 00:25
İzmir'de 231 kaçak göçmen ve 2 organizatörün yakalandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, balıkçı teknesiyle yasa dışı yollardan İtalya'ya gitmeye çalışan, aralarında kadınların da bulunduğu 231 kaçak göçmen ile 2 organizatörün Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, balıkçı teknesinin, sahil güvenlik ekiplerinden kaçarak Yunan kara sularına girmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Marmaris'te yürek yakan görüntü: 73 kaçak göçmen kurtarıldı altısının ölüsü bulundu
OYNAT 00:59
Marmaris'te yürek yakan görüntü: 73 kaçak göçmen kurtarıldı altısının ölüsü bulundu
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edilen 73 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 2'si bebek, 3'ü çocuk, 1'i kadın toplam 6 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği olayda, kayıp olduğu belirtilen 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sisam Adası'nda Yunanistan tarafından göçmenlerin Türk kara sularına itildiği anlar İHA kamerasında
OYNAT 00:50
Sisam Adası'nda Yunanistan tarafından göçmenlerin Türk kara sularına itildiği anlar İHA kamerasında
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenlere ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. MSB paylaşımında 'Ege Denizi Sisam Adası doğusunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin 6 adet lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi' ifadelerini kulandı.


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