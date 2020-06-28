Aynı aileden 5 vatandaşın şehit düştüğü saldırının faili Mehmet Eliaçık yakalandı: İşte o alçak

Diyarbakır’da 10 Ağustos 2016’da tarihi On Gözlü Köprü girişinde park edilmiş sahte plakalı bomba yüklü aracı, Çevik Kuvvet Polisi’ne ait servis aracının geçişi sırasında patlatarak aynı aileden 5 vatandaşın şehit düşüp, 9’u polis 12 kişinin yaralandığı saldırının faili terörist Mehmet Eliaçık yakalandı. Saldırıdan sonra yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan Diyarbakır Emniyeti ve Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla bağlantılı çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinde Mehmet Eliaçık’ın sürekli Lice kırsalına giderek PKK’lı teröristlerle görüştüğünün tespit edilmesi üzerine Lice Jandarma Komutanlığı 24 Nisan’da çalışma başlattı.

HENDEKTE AKTİF ROL

Jandarmanın yaptığı operasyonda izini kaybettirerek kaçan teröristin şehir merkezinde motosikletle dolaştığı bilgisine ulaşan Terörle Mücadele polisleri, teröristin 22 Haziran’da Diyarbakır 3. Noter’de olduğu bilgisine ulaştı. Eliaçık burada yakalanarak gözaltına alındı. Eliaçık’ın PKK’nın sözde gençlik yapılanması olan YPS içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgütün dağ kadrosunda bulunan teröristlerle Lice’de buluştuğu, hendek-barikat terörü döneminde Sur’da PKK’lı teröristlerle birlikte silahlı faaliyet yürüttüğü ve PKK propagandası yaptığı gençleri Sur’da bulunan teröristlere teslim ettiği de ortaya çıktı.

BOMBAYI İNFİLAK ETTİRDİ

Mehmet Eliaçık’ın saldırıdan önce On Gözlü Köprü bölgesinde motosikletle gezerek keşif yaptığı ve bomba yüklü aracı Bağıvar uygulama noktasına bırakmak istediği, fakat son anda vazgeçtiği belirlendi. Bomba yüklü aracı yol kenarına bıraktıktan sonra yakınlarda bulunan bir işyerine giden teröristin polis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla bombayı infilak ettirdiği öğrenildi. Alçak saldırıda anne Behiye Yıldırım (52), kızı Derya Yıldırım (23) ve Demet Yıldırım Aydın (31) ile çocukları Oğuz Kaan (8) ve Ceylinaz Aydın (3) şehit düşmüştü.

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BAZ KAYITLARI İNCELENDİ

Teröristin incelenen telefon baz kayıtlarında olay günü patlamanın olduğu yerde bulunduğu da tespit edildi. 1 Aralık 2018’de Malatya’da yakalanan bombalı araçla ilgisi bulunduğu öne sürülen terörist Eliaçık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terörist Mehmet Eliaçık’ın 9 Haziran 2016’da İHYA-DER Başkanı Aytaç Baran’ı öldüren PKK’lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyondan sonra örgüt eğitimi verdiği kişilere “Dava uğruna arkadaşlar şehit olmuştur” dediği ve saygı duruşunda bulunduğu da belirlendi.