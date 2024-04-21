Bağımsızlar kongreyi bekliyor

Mayıs 2023 seçimlerinde TBMM'de 43 koltuğa sahip olan İYİ Parti 38 milletvekili ile yola devam ediyor. Seçimlerin yıl dönümü dolmadan 5 milletvekilini kaybeden İYİ Parti'de 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kongre bekleniyor. İstifa eden bağımsız milletvekilleri ve istifa etmeyi planlayan en az 5 milletvekili başka bir partiye geçmek için kongreden çıkacak olan sonuca odaklandı. Partiden istifa eden Ümit Dikbayır, Ümit Özlale, Salim Ensarioğlu, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Adnan Beker kongreden çıkan sonuca göre konum alacak. Partide değişim olmazsa bu isimlerin çoğunun CHP'ye geçeceği belirtiliyor.