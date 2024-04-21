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Bağımsızlar kongreyi bekliyor

Mehmet Güney
04:00 - 21/04/2024 Pazar
Güncelleme: 02:21 - 21/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Mayıs 2023 seçimlerinde TBMM'de 43 koltuğa sahip olan İYİ Parti 38 milletvekili ile yola devam ediyor. Seçimlerin yıl dönümü dolmadan 5 milletvekilini kaybeden İYİ Parti'de 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kongre bekleniyor. İstifa eden bağımsız milletvekilleri ve istifa etmeyi planlayan en az 5 milletvekili başka bir partiye geçmek için kongreden çıkacak olan sonuca odaklandı. Partiden istifa eden Ümit Dikbayır, Ümit Özlale, Salim Ensarioğlu, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Adnan Beker kongreden çıkan sonuca göre konum alacak. Partide değişim olmazsa bu isimlerin çoğunun CHP'ye geçeceği belirtiliyor.

3 MİLLETVEKİLİ CHP'YE

İYİ Parti’den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun kongrenin ardından CHP’ye geçebileceği Meclis koridorlarında konuşuluyor. Adnan Beker ve Ümit Dikbayır’ın ise nasıl bir karar alacağı henüz bilinmiyor. Beker için AK Parti iddiası konuşulurken, Dikbayır’ın partide Akşener dışında başka bir ismin genel başkan olması durumunda partiye yeniden katılabileceği belirtiliyor. Kongrenin ardından Grup Başkanı Koray Aydın’ın genel başkanlığı kazanması durumunda en az 5 vekilin istifa edebileceği kaydediliyor.





#TBMM
#İYİ Parti
#Siyaset
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