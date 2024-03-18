Bahçeli “Bu son seçimim” diyen Erdoğan’a böyle seslendi: Türk milletini yalnız bırakamazsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz” diye seslendi.

MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Kurultayda, partinin kayıtlı üst kurul delegeleri, kurulan 15 sandıkta genel başkanlık seçimi için oy kullandı. Oy sayımının tamamlanmasının ardından Divan Başkanı Mevlüt Karakaya, oylamaya 1295 delegenin katıldığını belirterek, Bahçeli'nin tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildiğini duyurdu. Kurultay'da tek aday gösterilen Bahçeli, 11. kez genel başkan seçilerek güven tazeledi.

OPERASYON ÇEKMEYE UĞRAŞIYORLAR

Bahçeli, kurultayda yaptığı konuşmada, Çanakkale'yi geçemeyenlerin bu defa Türkiye'yi topyekun geçmek için çırpındığını belirtti. ‘Topla tüfekle sonuç alamayanların, demlenmiş ve devşirilmiş iş birlikçilerinin taşeron kılavuzu ile bir kez daha operasyon çekmekle uğraştığını’ kaydeden Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık mirasını yağmalayan habis güruhun, 100 yılı karanlığa itmek, yaşanmaz hale getirmek, milleti mağlup etmek için yanıp tutuştuğunu ifade etti.

GÖREV İÇİN HAZIRIZ

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta millet tarafından tevdi edilecek görev için hazır olduğunu belirten Bahçeli, “Cumhur İttifakı, bu kapsamda ehliyet sahibidir, liyakat sahibidir, heyecan sahibidir, akıl sahibidir, ahlak sahibidir, hedef sahibidir, proje sahibidir, ülkemizin geleceği için her türlü fedakarlığı yapmaya kararlıdır” dedi. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın başarmasının Türkiye'nin başarısı olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi: “Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın başarması, Türk milletinin şahlanışıdır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta sandıklardan taşması, Türkiye ve Türkiye Yüzyılı'nın inşası, ihyası ve itibarıdır.”

YENİ YÜZYILIN KURTARICI LİDERİ

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerine ilişkin, “Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim” yönündeki açıklamalarına dair, şu değerlendirmelerde bulundu: “Geçenlerde basından öğrendiğim kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bir konuşması, özellikle sol cenahlarda büyük bir iştah ve tahrik unsuru olarak kabul edilmiştir. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum; Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Bunun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz.”

DEM CHP’yi dönüştürdü

“CHP'nin, terör örgütü PKK'nın siyasallaşmasını misyon edindiğini, demlenerek rotasını kaybettiğini, bu suretle bölücü korsanlar tarafından rehin alındığını” ifade eden Bahçeli, “DEM, CHP'yi maalesef dönüştürmekle kalmamış, tarihinden ve istikametinden koparmıştır” dedi. Bahçeli, CHP'de kimin fiilen genel başkan olduğunun belli olmadığını da savunarak, “Her gün yeşeren çıkar kavgaları, insanımızı rahatsız eden gürültü kirliliği, patlak veren krizler, CHP'nin güvenilmez siyasetini açığa vurmuş, teşhir etmiştir” değerlendirmesini yaptı.

Para sayanlar hesabı ödeyecek

CHP'lilerin, DEM Parti ile ilgili yaptığı açıklamaları eleştiren Devlet Bahçeli, “İstanbul Çekmeköy'de seccade, Ataşehir'de zikirmatik dağıtan, insanımızın ekonomik durumunu sömürürken ofislerde utanmadan, sıkılmadan balya balya para sayan CHP yönetimi, ne yapsa beyhudedir. Zira DEM'lenip PKK ile kent ittifakı maskesi altında organik bağ kurmasının bedelini 14 gün sonra sandıkta ödeyecektir” diye konuştu. Hiçbir milliyetçinin bu kifayetsizlere oy vermeyeceğini söyleyen Bahçeli, “Dünyanın en büyük Türk kentinin yıllarını çalan, bu kenti Ermenilerin sayan, Türk'ün adını anmayan, büyükşehir belediyesini sıçrama tahtası gören, vaatlerini unutan, CHP'yi Saraçhane'den yöneten malum zat için veda vakti gelip çatmıştır” dedi.

Omzunu incitti

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Kurultay'a kol askıyla geldiği görüldü. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin, ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabb'im korusun” ifadeleri kullanıldı.

MYK’da köklü değişim

Devlet Bahçeli, 75 üyeden oluşan yeni Merkez Yönetim Kurulu’nda 15 kişiden oluşan Başkanlık Divanı üyelerinin tamamına yer verdi. 43 yeni ismin listeye girdiği görülürken, eski listeden de 32 üye yerini korudu. Eski Genel Başkan Yardımcılarından Prof. Dr. Zühal Topçu ile eski Ankara Milletvekili Erkan Haberal yeni MYK’da dikkat çeken isimler oldu. Merkez Disiplin Kurulunda ise 9 üyeden 2’si yerini korurken, 7 isimde değişikliğe gidildi.

Erdoğan’dan mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurultaya yazılı bir mesaj gönderdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından okunan mesajında şu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz darbe gecesinden beri devletimizin bekası, milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği için Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile yol yürüyoruz. Biz bu kutlu, ilkeli ve uzun soluklu yoldaşlıktan şeref duyuyoruz. Cumhuriyetimizin ilk asrından en büyük demokrasi ve kalkınma atılımı olan, ilk tohumlarını Devlet Bahçeli'nin attığını bildiğimiz 2023 hedeflerini birlikte hayata geçirdik. Allah'ın izni, milletimizin desteği, MHP’yi var eden ve yaşatan ülkü devlerinin katkısıyla Türkiye yüzyılı bayrağını dünyanın burcuna dikeceğimize inanıyorum.”

AK Parti’den en üst temsil

* Kurultaya AK Parti’den üst düzey katılım sağlandı. Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur;

* İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun;

* Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Anavatan Partisi, Türk devletleri temsilcileri, STK, dernek ve vakıflar da kurultaya katıldı.

Seçimde 2 milyon AK Partili görevde

AK Parti, seçim günü için alarma geçti. AK Parti, seçim günü sahada bulunacak görevlileri kapsamlı eğitime aldı. 420 bin kişiden oluşan bir asıl, bir yedek resmi sandık kurulları oluşturuldu. Sandık görevlileri ile birlikte aktif görev alacak AK Parti üye sayısı 2 milyonu bulacak. Sonuç Alış Sistemi'ne (SAS) veri girecek çizelgeler de hazırlandı.







