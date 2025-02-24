Bahçeli’den 1071 gül, 1453 karanfil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kongreye milli birlik ve kardeşliği simgeleyen çiçek aranjmanı gönderdi. 1071 adet gül Malazgirt Zaferi’ni, 1453 adet karanfil İstanbul’un Fethi, Türk Bayrağı çerçevesi birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkide ise AK Parti’nin 23 yıllık yönetimini temsil ediyor. Erdoğan da konuşmasında “15 Temmuz gecesi milletin sokaklardaki şanlı direnişiyle kurulan Cumhur İttifakı” ortağı Devlet Bahçeli’yi unutmadı. Erdoğan, “MHP ve Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı çatısı altında, ülkemizin kronik tüm sorunlarının çözümünde ön açıcı, kolaylaştırıcı, destekleyici, yapıcı tavırlarıyla Türk siyasi tarihine isimlerini şimdiden yazdırmışlardır” dedi. Bahçeli de kongre sonrasında yeniden genel başkan seçilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.