Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Bahçeli’den 1071 gül, 1453 karanfil

Bahçeli’den 1071 gül, 1453 karanfil

Merve Safa Akıntürk
Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0024/02/2025, Pazartesi
G: 24/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

MHP lideri Bahçeli, kongreye milli birlik ve kardeşliği simgeleyen çiçek aranjmanı gönderdi. 1071 tane gül Malazgirt Zaferi’ni, 1453 tane karanfil İstanbul’un Fethi, Türk bayrağı çerçevesi birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkide ise AK Parti’nin 23 yıllık yönetimini temsil ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kongreye milli birlik ve kardeşliği simgeleyen çiçek aranjmanı gönderdi. 1071 adet gül Malazgirt Zaferi’ni, 1453 adet karanfil İstanbul’un Fethi, Türk Bayrağı çerçevesi birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkide ise AK Parti’nin 23 yıllık yönetimini temsil ediyor. Erdoğan da konuşmasında “15 Temmuz gecesi milletin sokaklardaki şanlı direnişiyle kurulan Cumhur İttifakı” ortağı Devlet Bahçeli’yi unutmadı. Erdoğan, “MHP ve Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı çatısı altında, ülkemizin kronik tüm sorunlarının çözümünde ön açıcı, kolaylaştırıcı, destekleyici, yapıcı tavırlarıyla Türk siyasi tarihine isimlerini şimdiden yazdırmışlardır” dedi. Bahçeli de kongre sonrasında yeniden genel başkan seçilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.



#Siyaset
#Devlet Bahçeli
#Recep Tayyip Erdoğan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul yarın 24 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? İstanbul Valiliği Kar Tatili Açıklaması