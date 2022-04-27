Bakan Dönmez 'Kılıçdaroğlu'nun elektrik oyununu' bir kez daha ifşa etti: Ziyaret sırasında birileri marifetiyle kesmişler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'elektriği kesik aile ziyaretine' ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakan Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun ziyaret saati olan 18.18-21.31 arasında 'birilerinin elektrikleri kestiğini' vurgulayarak, "Dağıtım şirketine sorduk nedir bu kaynağın kesintisi dedik. Bizden kaynaklı bir kesinti değil dediler. Düşünebiliyor musunuz bu evde elektrikler yok demek için ziyaret saati elektrikleri birileri marifetiyle kesmişler." diye konuştu.

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