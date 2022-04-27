Bakan Dönmez 'Kılıçdaroğlu'nun elektrik oyununu' bir kez daha ifşa etti: Ziyaret sırasında birileri marifetiyle kesmişler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Keçiören ilçesinde yer alan ve elektriklerinin 4 aydır kesik olduğunu iddia ettiği bir aileyi ziyaret etmişti. Bakan Dönmez, söz konusu hanede elektriğin kesik olmadığını ve CHP liderinin asılsız iddialara sığındığını vurgulamıştı.
Bakan Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik oyununa' ilişkin bugün yeni bir açıklama yaptı.
"BİRİLERİ MARİFETİYLE KESMİŞLER"
Bakan Dönmez, "Kılıçdaroğlu’nun ziyaret saati olan 18.18-21.31 arası birileri elektrikleri kesmiş. Dağıtım şirketine sorduk nedir bu kaynağın kesintisi dedik. Bizden kaynaklı bir kesinti değil dediler. Düşünebiliyor musunuz bu evde elektrikler yok demek için ziyaret saati elektrikleri birileri marifetiyle kesmişler." diye konuştu.
"KILIÇDAROĞLU GELMEDEN BİRİLERİ ELEKTRİKLERİ KESMİŞ"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları şöyle:
- "Ana muhalefet partisinin lideri, geçtiğimiz günlerde güya borcundan dolayı 4 aydır elektriklerinin kesik olduğunu iddia ettiği bir evi ziyaret etti. Biz de gerçekleri belgeleriyle yayınladık. Evin elektrikleri borcundan dolayı kesik dediler. Sadece 5 gün o da 31 Mart-5 Nisan arasında kesik kaldı. Daha sonra fatura ödemesi yapılmış, elektriği kullanmaya devam etmişler.
- Kılıçdaroğlu’nun ziyaret saati olan 18.18-21.31 arası birileri elektrikleri kesmiş. Dağıtım şirketine sorduk nedir bu kaynağın kesintisi dedik. Bizden kaynaklı bir kesinti değil dediler. Düşünebiliyor musunuz bu evde elektrikler yok demek için ziyaret saati elektrikleri birileri marifetiyle kesmişler."