Bakan Fidan KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın KKTC'li Bakan Arıklı ile Ankara'da görüştüğü bildirildi.
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
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