Bakan Fidan'dan 15 Temmuz mesajı: Türkiye’ye zarar vermeye çalışan her girişim başarısızlığa mahkum

Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, FETÖ ve benzeri yapıların Türkiye’ye diz çöktürme hayallerinin milletin iradesine çarptığını vurguladı.
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
dolayısıyla açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ ve benzeri yapıların Türkiye’yi diz çöktürme çabalarının, milletin iradesine çarparak boşa çıktığını söyledi.
Fidan, yabancı istihbarat servislerinin yönlendirmesiyle hareket eden ihanet şebekelerinin, milletin özgürlüğe ve adalete olan bağlılığını hesaba katamadığını belirtti.
Açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğine ve halkın gösterdiği direnişe de özel vurgu yapan Fidan şu ifadeleri kullandı:
- "Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti ve aziz milletimizin iradesi, 15 Temmuz gecesi FETÖ’ye geçit vermemiştir. Milletimiz, sarsılmaz bir irade göstererek hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir."
Fidan, FETÖ ile mücadelenin yurt içinde ve dışında kararlılıkla sürdüğünü vurgularken,
"FETÖ’nün hain gündemini ortaya çıkaran devletimiz; bu terör örgütünü sığındığı her yerde takip etmekte, suçluların adalet önüne çıkarılması için her türlü adımı dünyanın dört bir köşesinde kararlılıkla atmaktadır"
iaçıklamasında bulundu.
15 Temmuz şehitlerini rahmetle anan ve gazilere şükranlarını sunan Fidan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu vesileyle tekrar hatırlatmak isterim ki Türkiye’ye zarar vermeye çalışan her girişim, geçmişte olduğu gibi gelecekte de başarısızlığa mahkumdur. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kutlu olsun."
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