Bakan Fidan'dan Brüksel'de mevkidaşlarıyla peş peşe görüşmeler

Dışişleri Bakanı Fidan, Almanyalı ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarını sürdürüyor.
Bakan Fidan toplantı marjında, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi.
Görüşmelere ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığından yapıldı.
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