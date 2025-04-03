Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Bakan Fidan'dan Brüksel'de mevkidaşlarıyla peş peşe görüşmeler

Bakan Fidan'dan Brüksel'de mevkidaşlarıyla peş peşe görüşmeler

18:473/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
AA
DHA
Sonraki haber
Dışişleri Bakanı Fidan, Almanyalı ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Almanyalı ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan toplantı marjında, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi.

Görüşmelere ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığından yapıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü.
Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile bir araya geldi.




#Hakan Fidan
#NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı
#Brüksel

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ATV canlı izle 3 Nisan 2025: Kupada gecenin maçı ATV'den canlı izlenebilecek