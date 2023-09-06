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Bakan Koca: Kırklareli'ndeki sel bölgesinde arama ve kurtarma çalışmaları yoğunlaştırıldı

Bakan Koca, Kırklareli’nde meydana gelen selde kaybolan 3 kişiye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Koca açıklamasında, “Dr. Selman Bağışlar, eşi ve ölen bir vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları yoğunlaştırılarak devam etmektedir” dedi.

09:23 . 6/09/2023 Çarşamba
IHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dasosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, selde bir doktorunda eşi ile kayıp olduğunu duyurdu.


Bakan Koca, “Kırklareli’ndeki sel olayından sonra kendilerinden haber alınamayan arkadaşımız Dr. Selman Bağışlar, eşi ve kayıp bir vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları sabah saat 6.45 itibarıyla yoğunlaştırılarak devam etmektedir” dedi.


“Arkadaşımız Dr. Selman Bağışlar, eşi ve kayıp bir vatandaşımız için aramalar sürüyor”

Bakan Koca, Kırklareli’nde meydana gelen selde kaybolan 3 kişiye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “310 kişilik ekiple devam ediyor. Kırklareli’ndeki sel olayından sonra kendilerinden haber alınamayan arkadaşımız Dr. Selman Bağışlar, eşi ve ölen bir vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları sabah saat 06.45’te yoğunlaştırılarak devam etmektedir. Ekipte UMKE Timi ve AFAD görevlisi olmak üzere 310 kişi bulunuyor. Ümit ediyoruz ki bu yoğun çabanın sonucu üç iyi haber olur” dedi.




#Fahrettin Koca
#Sağlık Bakanı
#Kırklareli
#sel
#felaket
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