Her şey çok güzel olacak pankartı yasaklandı mı - Süleyman Soylu her şey güzel olacak açıklama Bakan Soylu'dan 'Her şey güzel olacak' pankartı açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her şey çok güzel olacak" pankartının yasaklandığına dair açıklamalarda bulundu. Soylu, "İnisiyatif valilikte ancak yasak söz konusu değil" dedi.

Haber Merkezi 14 Mayıs 2019, 12:00 Son Güncelleme: 14 Mayıs 2019, 12:02 Yeni Şafak