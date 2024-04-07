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Bakan Yerlikaya son 10 ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonların bilançosunu açıkladı: 424 organize suç örgütü çökertildi

Kahramanmaraş merkezli iki ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-26” operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Canık’ın yaptığı “Canık Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu 21 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz yıl haziran ayından bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda 424 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Kenan Biter
08:25 - 7/04/2024 Pazar
Güncelleme: 08:46 - 7/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 2 ilde jandarma tarafından eş zamanlı düzenlenen Mahzen-26 Operasyonlarında aralarında elebaşı Ahmet Canık'ın da bulunduğu 20 kişinin tutuklandığını, organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.



Bu kapsamda, jandarma tarafından Kahramanmaraş merkezli 2 ilde eş zamanlı Mahzen-26 Operasyonları düzenlendiğini, operasyonlarda elebaşılığını Ahmet Canık'ın yaptığı "Canık Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini belirten Yerlikaya, 21 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 20'sinin tutuklandığını, biri hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini aktardı.


424 SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ


Yerlikaya, 1 Haziran 2023- 4 Nisan 2024 arasında 14 uluslararası, 38 ulusal, 69 bölgesel ve 303 yerel olmak üzere toplam 424 organize suç örgütünün çökertildiğini bildirerek şunları kaydetti:


"Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Kahramanmaraş ve Gaziantep'te uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, muhtelif miktarda bonzai, metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hapla çok sayıda uyuşturucu madde kullanma aparatına el konuldu. Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."


#MAHZEN-26 operasyonları
#Ahmet Canık
#Canık Çetesi
#Ali Yerlikaya
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