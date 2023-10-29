Bakanlar Uraloğlu ve Kacır boğazdaki geçiş törenini beraber takip etti: Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güçlü

Cumhuriyetin 100. yılı için gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Türk donanması 100 adet gemisiyle İstanbul Boğazı'ndan tarihi bir geçiş törenine imza attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır söz konusu geçiş törenini Tarabya Sahili'nde izledi. Yüzlerce kişi saatler öncesinden hazırlanan seyir alanında bakanlarla beraber töreni izledi.





"Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güçlü"





Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Cumhuriyetimizin 100. yaşını çok anlamlı bir şekilde milletimizle birlikte iftihar kaynağımız Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin 100 gemisinin boğazdan geçişini izleyerek Türk Yıldızları'nı, Solotürk'ü gökyüzünde seyrederek kutluyoruz. Milli Teknoloji hamlesiyle Türkiye Yüzyılına hep birlikte adım atıyoruz. Böylelikle yüzüncü yılında Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güçlü. Türkiye tam bağımsızlık iddiasıyla kurulmuş bir Cumhuriyet ve bu iddiaya devlet, millet el ele çok kuvvetli bir şekilde sahip çıkmaya devam ediyoruz. Milli Teknoloji hamlesi yolculuğunda Türkün çelik kanatlarını gökyüzünde semayla buluşturmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi inşallah hep birlikte nice yüzyıllar, nice asırlar bu zor coğrafyada tam bağımsızlıktan asla taviz vermeden muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarak sürdüreceğiz" dedi.





"Türkiye'yi ulaştıran daha yüksek hizmetlere imza atacağız"





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Ben de Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızla ve sayın bakanımızla beraber Tarabya Sahili'ndeyiz. Gerçekten biz son 21 yılda Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı işlerden fazlasını yapmış olduk. Şimdi Türkiye Yüzyılı yaklaşımıyla Cumhurbaşkanımızın hedefleri doğrultusunda Ulaştırma alanında biz de inşallah gayret edeceğiz ve Türkiye Yüzyılında, Türkiye'yi ulaştıran, erişen ve 'Türkiye hızlanıyor' mottosuyla daha yükseğe taşıyan hizmetlere imza atacağız inşallah. Tekrar yüzüncü yılımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.







