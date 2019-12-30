Bursa haberleri: Balıkçıların ağına 200 kiloluk köpek balığı takıldı Balıkçıların ağına 200 kiloluk köpek balığı takıldı: Kanser hastalığına iyi geldiği bilindiği için araştırma amaçlı göndereceğiz Bursa’da balıkçıların ağına takılan 200 kilo 3,5 metre boyundaki köpek balığı, vatandaşların ilgi odağı oldu. İşletme sahibi Ahmet Kocaman, "Vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Ancak biz bunu Uludağ Üniversitesi Su Ürünleri bölümüne bağışlayacağız. Yurt dışında kanser hastalığına iyi geldiği bilindiği için araştırma amaçlı göndereceğiz" dedi.

Haber Merkezi 30 Aralık 2019, 09:44 Son Güncelleme: 30 Aralık 2019, 09:44 İHA