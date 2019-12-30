Gündem Balıkçıların ağına 200 kiloluk köpek balığı takıldı Kanser hastalığına iyi geldiği bilindiği için araştırma amaçlı göndereceğiz
BURSA

Bursa haberleri: Balıkçıların ağına 200 kiloluk köpek balığı takıldı

Balıkçıların ağına 200 kiloluk köpek balığı takıldı: Kanser hastalığına iyi geldiği bilindiği için araştırma amaçlı göndereceğiz

Bursa’da balıkçıların ağına takılan 200 kilo 3,5 metre boyundaki köpek balığı, vatandaşların ilgi odağı oldu. İşletme sahibi Ahmet Kocaman, "Vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Ancak biz bunu Uludağ Üniversitesi Su Ürünleri bölümüne bağışlayacağız. Yurt dışında kanser hastalığına iyi geldiği bilindiği için araştırma amaçlı göndereceğiz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Köpekbalığı, Uludağ Üniversitesi Su Ürünleri bölümüne bağışlanacak.
Köpekbalığı, Uludağ Üniversitesi Su Ürünleri bölümüne bağışlanacak.

Balıkesir’in Bandırma açıklarında balıkçıların ağlarına tilki cinsi köpek balığı takıldı. Ağları yırtan ve güçlükle yakalanan köpek balığı, Nilüfer Beşevler Mahallesi’ndeki Kocamanlar Balıkçılığa getirildi.

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Filmlerde herkesin tüylerini ürperten köpek balığını Bursa sokaklarında gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. 3,5 metre uzunluğunda ve 200 kilogram olan köpek balığını yakından gören vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Köpek balığı, Nilüfer Beşevler Mahallesi’ndeki Kocamanlar Balıkçılığa getirildi.

Uludağ Üniversitesine bağışlayacaklar

Forklift aracıyla havaya kaldırılan köpek balığını görenler hayretler içinde izledi. İşletme sahibi Ahmet Kocaman, şu şekilde açıklama yaptı:

"Bandırma açıklarında avlanırken, ağlarımıza takıldı. Biz de getirip burada sergilemek istedik. Vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Ancak biz bunu Uludağ Üniversitesi Su Ürünleri bölümüne bağışlayacağız. Yurt dışında kanser hastalığına iyi geldiği bilindiği için araştırma amaçlı göndereceğiz"
Forklift aracıyla havaya kaldırılan köpek balığını görenler hayretler içinde izledi.
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