Başındaki kask sayesinde ölümden döndü hastaneye gitmeye güçlükle ikna edildi

Vatandaşlar tarafından yol kenarına alınarak sandalyeye oturtulan ve ambulansın gelmesi bekletilen motosiklet sürücüsü, kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmek istemedi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan Süleyman S. görevlilerin tüm çabalarına rağmen hastaneye gitmek istemediğini belirtti. Motosiklet sürücüsü yoldan geçen bir vatandaş tarafından "Belki onların göremediği içerde bir sorun olabilir. Git baksınlar" denilerek yaralı sürücü hastaneye gitmeye ikna edildi.