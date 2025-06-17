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Başındaki kask sayesinde ölümden döndü hastaneye gitmeye güçlükle ikna edildi

Başındaki kask sayesinde ölümden döndü hastaneye gitmeye güçlükle ikna edildi

10:2417/06/2025, Salı
IHA
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Sürücü, vatandaşlar tarafından yol kenarına alınarak sandalyeye oturtuldu.
Sürücü, vatandaşlar tarafından yol kenarına alınarak sandalyeye oturtuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan ve durumunun iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmek istemeyen motosiklet sürücüsü yoldan geçen bir vatandaş tarafından ikna edilerek ambulansa bindirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesinde meydana gelen olayda, Hisar Caddesi istikametine seyir halindeki Ali Ş.'nin kullandığı 07 LBE 97 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, kavşak sisteminde seyir halindeki Süleyman S.'nin kullandığı 07 LJL 56 plakalı motosiklete çarptı.


Vatandaşlar tarafından yol kenarına alınarak sandalyeye oturtulan ve ambulansın gelmesi bekletilen motosiklet sürücüsü, kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmek istemedi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan Süleyman S. görevlilerin tüm çabalarına rağmen hastaneye gitmek istemediğini belirtti. Motosiklet sürücüsü yoldan geçen bir vatandaş tarafından "Belki onların göremediği içerde bir sorun olabilir. Git baksınlar" denilerek yaralı sürücü hastaneye gitmeye ikna edildi.



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