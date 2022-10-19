Başörtüsü teklifi referanduma gidebilir

AK Parti MKYK, önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan yeni sivil anayasanın 2023 seçimlerinin ardından raftan ineceğini dile getirdi. Erdoğan’ın, “Özgürlükçü, demokratik, inanç ve düşünceleri teminat altına alan yeni bir anayasa için çok uğraştık ama maalesef bunda başarılı olamadık. Önümüzdeki döneme kaldı. CHP, bir gece durduk yere başörtüsü meselesini çıkardı. Bu daha önce çözülmüştü. Biz de hem aile yapısını güçlendirelim hem de başörtüsü meselesini kökünden çözelim istedik. Teknik çalışmalarımız bitmek üzere. Bu konuyu yakında Meclis’e sevk edeceğiz” dediği öğrenildi.

MİLLETE GİTMESİ GEREKİYORSA GİDECEK

Erdoğan, CHP’nin başörtüsüne yasal güvence getiren anayasa teklifine 'hayır' demesi durumunda TBMM'de normal prosedürün işletileceğini hatırlatarak, “Anayasa değişikliğine giden süreçte usul neyse ona göre devam edeceğiz. Millete gitmesi gerekiyorsa, millete gidecek. Meclis’te sayısal çoğunluk elde edilirse böyle bir şeye gerek kalmayacak” dediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anayasayla ilgili yapılan çalışmayı bugünkü grup toplantısında açıklayacağı ve ardından Meclis'e sunulacağı belirtiliyor.

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