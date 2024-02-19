Bay Kemal yok boşluklar var!

CHP’nin aday tanıtım toplantısı dün Ankara Spor Salonu’ndaki gerçekleştirildi. Genel Başkan Özel, başta ön seçim yapılmaması ve açıklanan adaylara tabanda gösterilen tepkileri yumuşatmak için aday tespit sürecine ilişkin anket sayılarına ilişkin ayrıntılar vermeyi tercih etti. Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın gibi eski liderlerin katıldığı etkinlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve Altan Öymen yer almadı. Özel de konuşmasında isim vermeden “Hayatta olmayanları rahmetle, aramızda olmayan iki genel başkanımızı minnetle ve burada olan genel başkanlarımızı sevgiyle selamlıyorum” sözleriyle mesaj gönderdi.

MUHALEFETE SİTEM

Özel, “Son günlerde bazı televizyonlarda, gazetelerin manşetinde, ilk sayfasında 3, 5 ve 10 memnuniyetsiz arkadaşımızın partiden ayrıldığını ya da başka taraflardan aday olmak istediklerini ve eleştirel açıklamalarını görüyoruz” dedi. Özel, hepsine saygı duyduğunu belirtirken, aday gösterilmediği halde çalışanların gönlünün kahramanları olduğunu söyledi.

KÜÇÜK PARTİLER GİBİ OLDUK

Kılıçdaroğlu’nun katılmadığı tanıtım toplantısına teşkilat da ilgili göstermedi. Teşkilatın tanıtıma ilgisizliği tribünlere yansıdı. Tribünlerde yer yer boşluk gözlerden kaçmadı. Bu durum partililer tarafından da eleştirildi. “Küçük partiler gibi olduk. Böyle boşluk olur mu?” eleştirileri dile getirildi. Salonun içi gibi dışı da sakindi. Atatürk Spor Salonu’na giden yollarda yoğun partili hareketine rastlanmadı. Spor salonuna giden yollarda sınırlı sayıda partili göze çarptı. Salonun enerjisinin de düşük olduğu gözlendi. Slogan ve tezahüratlar cılız kaldı. Bu nedenle Özel’in konuşması neredeyse hiç kesilmedi.

O ilçelerden uzlaşı çıkmadı

CHP ile DEM Parti arasındaki ‘kent uzlaşısı’ formülü bazı ilçelerde tıkandı.

CHP'nin, DEM Parti ile vardığı anlaşma çerçevesinde Adalar Belediye Başkanı adayı Ali Ercan Akpolat'ı geri çekme kararı aldığı iddia edilmişti. Ancak Akpolat adaylıkta kaldı. DEM'in, il meclis üyeliği noktasında CHP listelerinden aday gösterilecek kişi sayısını 20'de tutması müzakereleri tıkadı. Kadıköy'de de aday değişmedi.

DEM TALEP ETTİ, ADAY GİTTİ

Ancak CHP, İstanbul Güngören'de adayının adını açıklamadı. CHP, bu ilçede Temel Akkoç yerine İBB Enerji AŞ Genel Müdürü Yüksel Yalçın'ı aday göstereceği iddia edildi. Mersin'de DEM'in CHP adayını destekleyeceği, buna karşın Akdeniz'de CHP'nin aday göstermeyeceği ileri sürülmüştü. Ancak CHP dün Mersin Akdeniz'de adayını Nesibe Teker Hazin olarak duyurdu. Bu “DEM'le anlaşma sağlanamadı” şeklinde yorumlandı. Esenyurt ise DEM Parti'nin talebi üzerine aday değişikliğine gidildi.

Yerel yönetimlere özerklik vaadi

DEM Parti, dün Ankara 'da düzenlediği toplantıda belediye başkan adaylarını tanıttı. Toplantıda 'Yerel Demokrasi ile Özgür Kentlere' başlıklı seçim bildirgesi de kamuoyu ile paylaşıldı. Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti'nin seçimlerdeki yol haritasını açıkladı. Hatimoğulları, DEM Parti'nin seçim bildirgesinde, yetkilendirilmiş yerel yönetimlerin programı olduğunu ifade etti. Bildirgede, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına yapılan vurgu kadar çok dilli belediyecilik ilkesi dikkat çekti. Yerel yönetimlerde siyasi, idari ve mali özerklik vaadi yer aldı.















