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Bay Kemal’in kötü mirası

CHP’de, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın ifşa ettiği protokol krizi yaşanıyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’yla Özdağ’ın imzaladığı gizli protokole tepki gösteren partililer, “Miras gibi üzerimize kaldı” yorumları yapıyor.

Mehmet Güney
04:00 - 25/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 02:48 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

CHP’li bir kaynak “CHP’de kayıt dışı siyasetin bizi getirdiği nokta bu oldu. Sayın Kılıçdaroğlu seçimi kazanmak için böyle bir adım attı ama bunu partiden gizleyerek, CHP’nin omuzlarına büyük bir yük bindirdi. Eğer ki seçimi kazansaydık, bu protokolün CHP açısından sıkıntısı olurdu” değerlendirmesinde bulundu.

Seçimin kazanılması durumunda CHP’yi bağlayan bir şey olmadığını vurgulayan CHP’li bir başka isim ise “Seçimi kazanmış olurduk ama sonrasında çıkacak sorunları da göz ardı edemeyiz. Şimdiki sıkıntısı ise miras gibi üzerimize kalması oldu. Haberdar olmadığımız bir işi bize bağlayamazlar” dedi.




#Kemal Kılıçdaroğlu
#siyaset
#Ümit Özdağ
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