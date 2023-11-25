Bay Kemal’in kötü mirası

CHP’li bir kaynak “CHP’de kayıt dışı siyasetin bizi getirdiği nokta bu oldu. Sayın Kılıçdaroğlu seçimi kazanmak için böyle bir adım attı ama bunu partiden gizleyerek, CHP’nin omuzlarına büyük bir yük bindirdi. Eğer ki seçimi kazansaydık, bu protokolün CHP açısından sıkıntısı olurdu” değerlendirmesinde bulundu.