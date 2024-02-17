Bay Kemal'in yüzde 30 hesabı

Son girdiği iki seçimde yüksek oy aldığını düşünen Kılıçdaroğlu cephesinde partide kendisinden sonra yaşanılan değişimin başarılı sayılması için bu oyun üstüne çıkılması gerektiği tezini savunuyor. Bu kapsamda, Özgür Özel’in ilk sınavında Ankara ve İstanbul’u kazansa bile yüzde 30’un altında bir oy alınırsa kurultay zorlanacak. Kılıçdaroğlu cephesinde bu hesaplar yapılırken eski CHP liderinin seçimler bitene kadar sessizliğini koruması bekleniyor. Kılıçdaroğlu, seçimler için Özgür Özel’den gelen “Sahaya çık” teklifini de geri çevirmişti. Seçim süresince, Kılıçdaroğlu ara ara gözükse de genel olarak kameralardan uzak kalacak. 31 Mart’tan sonra ise çıkan sonuca göre Kılıçdaroğlu harekete geçecek.