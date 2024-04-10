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Bayram dönüşü trafiğine yönelik yeni karar: 24 saat saat boyunca yola çıkmalarına izin verilmeyecek

Bayram tatili dönüşünde yaşanan olası trafik yoğunluğunu azaltmak için 24 saatlik yeni bir yasak kararı alındı. Bayram dönüşü İstanbul-Ankara trafiğini azaltmak için pazar günü saat 5'ten pazartesi saat 5'e kadar kamyon, çekici ve tankerlerin seyrine izin verilmeyecek.

Kenan Biter
08:44 - 10/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:06 - 10/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
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Arşiv

İçişleri Bakanı Yerlikaya bayram dönüşü trafiğini azaltmak için alınan yeni tedbiri açıkladı.


Bakan Yerlikaya, ''Bayram tatili dönüşü, İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00'den 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar, İstanbul ve Ankara istikametine seyirlerine izin verilmeyecektir.'' dedi.


Bakan Yerlikaya, geçişe izin verilmeyecek yerlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul istikametine D­-100 karayolu ve O­3 otoyolunda Kırklareli'nden itibaren, D­-110 karayolunda Tekirdağ'dan itibaren, O­4 ve D­-750 karayolunda Ankara'dan itibaren, O­7 (Kuzey Marmara) otoyolunda Tekirdağ ve Sakarya'dan itibaren, D­-100 karayolunda Amasya'nın Merzifon ilçesinden itibaren, D­-160 ve D­-750 karayolunda Ankara'dan itibaren, O­5 otoyolu, D-­575 ve D­-595 karayolunda Bursa'dan itibaren, D-­650 karayolunda Bilecik'in Bozüyük ilçesinden itibaren; Ankara istikametine D­-300 karayolunda İzmir'den Afyonkarahisar'a kadar, D­-260 karayolunda Afyonkarahisar'dan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine kadar, D-­200 karayolunda Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Ankara'ya kadar arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecek."



#İstanbul-Ankara trafiği
#Bayram dnüşü
#jkamyon yasağı
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