"İstanbul istikametine D­-100 karayolu ve O­3 otoyolunda Kırklareli'nden itibaren, D­-110 karayolunda Tekirdağ'dan itibaren, O­4 ve D­-750 karayolunda Ankara'dan itibaren, O­7 (Kuzey Marmara) otoyolunda Tekirdağ ve Sakarya'dan itibaren, D­-100 karayolunda Amasya'nın Merzifon ilçesinden itibaren, D­-160 ve D­-750 karayolunda Ankara'dan itibaren, O­5 otoyolu, D-­575 ve D­-595 karayolunda Bursa'dan itibaren, D-­650 karayolunda Bilecik'in Bozüyük ilçesinden itibaren; Ankara istikametine D­-300 karayolunda İzmir'den Afyonkarahisar'a kadar, D­-260 karayolunda Afyonkarahisar'dan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine kadar, D-­200 karayolunda Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Ankara'ya kadar arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecek."