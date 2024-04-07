Bayram tatilinde ilk gün bilançosu: 651 kaza meydana geldi dokuz kişi hayatını kaybetti

Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde servis ücreti veya herhangi bir isim altında ücret alınması halinde bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi gerektiğini, göstermeyen işletmelere cezai yaptırım uygulandığını bildirdi. Denetimlerde İstanbul'da mevzuata aykırı davranan bir işletmeye 834 bin lira idari para cezası kesildi.