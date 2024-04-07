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Bayram tatilinde ilk gün bilançosu: 651 kaza meydana geldi dokuz kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dokuz günlük bayram tatilinin ilk gün bilançosunu paylaştı. Bakan Yerlikaya tatilin ilk gününde ülke genelinde 651 trafik kazasının meydana geldiğini dokuz kişinin hayatını kaybettiğini bin 47 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Kenan Biter
11:10 - 7/04/2024 dimanche
Güncelleme: 11:20 - 7/04/2024 dimanche
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 günlük bayram tatilinin 1'inci gününde 651 trafik kazasında toplamda 9 kişinin hayatını kaybederken bin 47 vatandaşın yaralandığını açıkladı.


Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında bayram tatilinin 1'inci gününde 651 trafik kazası meydana gelirken 9 vatandaşın hayatını kaybettiği kaydedildi.
Bakan Yerlikaya şu bilgileri paylaştı:

"Bayram tatilinin 1' günü 6 Nisan Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede; 651 trafik kazası meydana geldi.


411 bin 588 araç denetlendi. 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı.


Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti.


Bin 47 vatandaşımız ise yaralandı."




#Bayram tatili
#Trafik kazaları
#Ali yerlikaya
il y a 1 heure
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