Bayram tatilinin ilk dört günlük acı bilançosu: 2 bin 453 trafik kazası 26 can kaybı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, İslam aleminde ve tüm dünyada huzurun ve dayanışmanın egemen olduğu bir gelecek için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, tüm vatandaşların bayramını kutladı.