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Bayram tatilinin ilk dört günlük acı bilançosu: 2 bin 453 trafik kazası 26 can kaybı

Ramazan Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken bayram tatilinin ilk dört günlük acı bilançosu da belli oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tatilin ilk dört gününde yurt genelinde 2 bin 453 trafik kazasının meydana geldiğini ve kazalarda 26 vatandaşın hayatını kaybettiğini 3 bin 870 vatandaşın da yaralandığını açıkladı.

Kenan Biter
11:48 - 10/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:10 - 10/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerine 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtti.


Yerlikaya, tatilin 4'üncü gününde 431 bin 871 aracın denetlendiğini, 24 bin 432 araca hız ve radar işlemi yapıldığını, 38 bin 425 araca ise farklı maddelerden işlem yapıldığını belirtti. Yerlikaya, tatilin 4'üncü gününde 615 trafik kazası meydana geldiğini belirtti.


Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 4 gününde ise toplam 2 bin 453 trafik kazası olduğunu, 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 870 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yerlikaya, "Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım" ifadelerini kullandı




#Bayram
#Kaza
#Ali Yerlikaya
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