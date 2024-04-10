Bayram tatilinin ilk dört günlük acı bilançosu: 2 bin 453 trafik kazası 26 can kaybı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerine 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtti.
Yerlikaya, tatilin 4'üncü gününde 431 bin 871 aracın denetlendiğini, 24 bin 432 araca hız ve radar işlemi yapıldığını, 38 bin 425 araca ise farklı maddelerden işlem yapıldığını belirtti. Yerlikaya, tatilin 4'üncü gününde 615 trafik kazası meydana geldiğini belirtti.
Yerlikaya, "Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım" ifadelerini kullandı