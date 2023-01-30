Bazı ülkelerin Türkiye'ye yönelik güvenlik uyarılarıyla ilgili İçişleri'nden açıklama: Eylem emaresine rastlanmadı

"Bu konuyla ilgili olarak, Türkiye için güvenlik uyarısı yapan mezkur ülkeden ve diğer pek çok ülkeden, dönem dönem tarafımıza iletilen istihbari bilgiler titizlikle kıymetlendirilmektedir. Daha önce dost bir ülkeden de gelen ve söz konusu ülkenin güvenlik uyarısı notunda da adı geçen şahıslar gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda herhangi bir silah, mühimmat ve eylem emaresine rastlanmamıştır. Ancak soruşturma, dijital materyal incelemeleri dahil olmak üzere tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."