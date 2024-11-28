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Belediye kreşleri denetimden uzak

Belediye kreşleri denetimden uzak

Uğur Duyan
04:0028/11/2024, الخميس
G: 28/11/2024, الخميس
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Mahinur Göktaş
Mahinur Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2025 yılı bütçesini sundu.

Genel Sağlık Sigortası primleriyle birlikte 2025 yılında kadınlar için 206 milyar lira ayrıldığı bilgisini veren Göktaş, bu rakamın bakanlık bütçesinin yüzde 50,6'sına tekabül ettiğini vurguladı. Göktaş, “2025 yılı bütçemizde sadece Kadının Güçlenmesi Programı’na ayırdığımız miktar yaklaşık 6 milyar liradır” dedi. Kamuda çalışan kadın oranının yüzde 42,7'ye ulaştığını kaydeden Göktaş, kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 37,4'e, kadın istihdam oranının da yüzde 32,5'e yükseldiğini ifade etti.


KADIN KONUKEVİ DE AÇSINLAR

Komisyonda milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Göktaş, kreşler konusunda muhalefetten gelen eleştirilere yanıt verdi. Yerel yönetimlerin sadece kreş değil, kadın konukevleri açması konusunda ellerini taşın altına koymalarını beklediklerini belirten Göktaş, belediyeler tarafından ruhsat verilen oyun evi, kreş, anaokulu gibi adlar altında açılan mevcut kuruluşların kontrol ve denetimden uzak şekilde faaliyetlerini yürüttüğünü vurguladı.




#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Mahinur Göktaş
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#kreş
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