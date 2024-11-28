Belediye kreşleri denetimden uzak

Genel Sağlık Sigortası primleriyle birlikte 2025 yılında kadınlar için 206 milyar lira ayrıldığı bilgisini veren Göktaş, bu rakamın bakanlık bütçesinin yüzde 50,6'sına tekabül ettiğini vurguladı. Göktaş, “2025 yılı bütçemizde sadece Kadının Güçlenmesi Programı’na ayırdığımız miktar yaklaşık 6 milyar liradır” dedi. Kamuda çalışan kadın oranının yüzde 42,7'ye ulaştığını kaydeden Göktaş, kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 37,4'e, kadın istihdam oranının da yüzde 32,5'e yükseldiğini ifade etti.