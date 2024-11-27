0-66 aylık çocuklara, yani ilköğretim 1. sınıfa henüz başlamamış çocuklara okul öncesi eğitim hizmeti veren, anlam itibari ile birbirine girmiş bir şekilde bazen kafamızı karıştıran kurumlar meselesinin ayrıntılarına göz atalım.

Kreş Nedir? Kaç Yaş İçindir?

0-24 aylık bebeklere hizmet veren,

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak açılabilen,

Özel veya resmi kurumlardır.

Kreş ile Gündüz Bakım Evi Aynı Mı?

Kreş, iki kelime ile tanımlanacak olursa "bebek bakımevi" olarak özetlenebilir. Resmi olarak daha çok bebeklerin bakımı açısından ele alınan bir kavram olmasına rağmen bebeklerin zihinsel, fiziksel, düşüncel ve beceri odaklı gelişimleri amacıyla etkinlikler yapılması nedeni ile eğitim dünyasının ilk adımı olarak da tanımlanabilir. Mecburi eğitime dahil değildir. Daha çok çalışan ailelerin çalışma saatleri süresince çocuklarını güvenle bıraktıkları kurumlar olarak düşünülebilir.

Anaokulu Nedir?

MEB'in Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde;

Anaokulu, 36-68 aylık çocukların eğitimi için açılan özel ve resmi kurumlardır. Eğitim başlangıç dönemi Eylül ayı olduğu için 36-68 aylık tanımlaması eylül ayı sonu baz alınarak bakılır. Yani çocuk eylül ayı sonunda 36-68 aylık aralığında olmalıdır.

Anaokulu ile Kreş Arasındaki Fark Nedir?

Anaokulları ile kreşler ve gündüz bakım evleri her zaman birbirleri ile karıştırılır. Bu iki kurum özellikle dört bakımdan birbirlerinden farklıdır. Anaokulu hizmeti veren (M.E.B’e bağlı) kurumlar 3-6 yaş öğrenci alabilirler, 0-36 ay kreş hizmeti veremezler. Fakat, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurumlar 0-36 aylık çocukları ve aynı zamanda 3-6 yaş çocukları da alabilmekte ve anaokulu hizmeti verebilmektedirler.

Bağlı resmi organlar: Kreşler ve gündüz bakımevleri T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösterirler ve denetimleri bu makam tarafından yapılır. Anaokulları ise çocuklara okul öncesi eğitim veren, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösterirler ve denetimleri bu makam tarafından yapılır.

Tabi oldukları yasal düzenlemeler: Kreşler ve gündüz bakımevleri çalışma yöntemleri Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenir. Anaokullarınınki ise Okul Öncesi Eğitim ve ilköğretim Kurumları Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

Özellikleri ve uyguladıkları eğitim programları bakımından birbirlerinden farklı kuruluşlardır.

Kabul ettikleri yaş grupları: Kreşler ve gündüz bakım evleri, 0 ile 6 yaş arasındaki çocuklara hitap ederken, anaokulları 3 ile 6 yaş arasındaki çocuklara hitap etmektedir.

Anaokulu ve Ana Sınıfı Arasındaki Farklar Nelerdir?