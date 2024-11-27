0-66 aylık çocuklara, yani ilköğretim 1. sınıfa henüz başlamamış çocuklara okul öncesi eğitim hizmeti veren, anlam itibari ile birbirine girmiş bir şekilde bazen kafamızı karıştıran kurumlar meselesinin ayrıntılarına göz atalım.
0-24 aylık bebeklere hizmet veren,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak açılabilen,
Özel veya resmi kurumlardır.
Kreş, iki kelime ile tanımlanacak olursa "bebek bakımevi" olarak özetlenebilir. Resmi olarak daha çok bebeklerin bakımı açısından ele alınan bir kavram olmasına rağmen bebeklerin zihinsel, fiziksel, düşüncel ve beceri odaklı gelişimleri amacıyla etkinlikler yapılması nedeni ile eğitim dünyasının ilk adımı olarak da tanımlanabilir. Mecburi eğitime dahil değildir. Daha çok çalışan ailelerin çalışma saatleri süresince çocuklarını güvenle bıraktıkları kurumlar olarak düşünülebilir.
MEB'in Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde;
Anaokulu, 36-68 aylık çocukların eğitimi için açılan özel ve resmi kurumlardır. Eğitim başlangıç dönemi Eylül ayı olduğu için 36-68 aylık tanımlaması eylül ayı sonu baz alınarak bakılır. Yani çocuk eylül ayı sonunda 36-68 aylık aralığında olmalıdır.
Anaokulları ile kreşler ve gündüz bakım evleri her zaman birbirleri ile karıştırılır. Bu iki kurum özellikle dört bakımdan birbirlerinden farklıdır. Anaokulu hizmeti veren (M.E.B’e bağlı) kurumlar 3-6 yaş öğrenci alabilirler, 0-36 ay kreş hizmeti veremezler. Fakat, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurumlar 0-36 aylık çocukları ve aynı zamanda 3-6 yaş çocukları da alabilmekte ve anaokulu hizmeti verebilmektedirler.
Özellikleri ve uyguladıkları eğitim programları bakımından birbirlerinden farklı kuruluşlardır.
Anaokulları bağımsız bir okul gibi çalışırken, ana sınıfı bir ilk öğretim okulunun içindeki birimdir. En temel özellik ise ilk öğretim çağına gelmiş çocuklar için eğitim hizmetlerinin verildiği ortamlardır.