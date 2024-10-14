Belediyelerden SGK'ya teklif yağıyor: Arsa verelim borcumuzu sil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan
Belediyeler birikmiş SGK borçlarını ödemek için çeşitli formüllerle kapıyı çalmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bazı belediyelerin borçlarını öderken diğerlerinin taksit istediğini ya da gayrimenkul teklif ettiğini açıkladı. Birkaç haftadaki ödeme 5 milyar lirayı aştı ve 167 gayrimenkul teklifi geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu olan belediyelerle ilgili olarak “
Hiçbir belediye lütfen mağdur edebiyatı yapmasın
” dedi. Yeni Şafak Gazetesi’nin Ankara Bürosu’nu ziyaret eden Bakan Işıkhan, asgari ücret, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları, yeni nesil çalışma modelleri, çalışma hayatında eleman açığı ve geri ödemede bulunan ilaç listesine dair önemli açıklamalar yaptı.
167 GAYRİMENKUL TAKAS TEKLİFİ VAR
167 GAYRİMENKUL TAKAS TEKLİFİ VAR
Belediyelere yapılan “
SGK borçlarını ödeme
” çağrısı üzerine, belediyelerde borçları tecil ve taksitlendirilmesi ile alakalı işlemler için yoğun başvurular aldıklarını belirten Işıkhan, “
Borçlarını ödemeye başlayanların yanı sıra, taksitlendirmek isteyen veya gayrimenkul teklifinde bulunan çok fazla belediye var
” dedi. “
Biz parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimize aynı hassasiyetle yaklaşım gösteriyoruz
” vurgusu yapan Işıkhan, şunları söyledi: “
Zira amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Borçları için belediyelerden 167 gayrimenkul takas teklifinde bulunuldu. Bu tekliflerle birlikte tüm işlemlerin süreci için birimlerimiz yoğun şekilde çalışıyor
.”
5 MİLYAR LİRA TAHSİL EDİLDİ
5 MİLYAR LİRA TAHSİL EDİLDİ
Birkaç hafta içinde ödeme emirleri ile gecikmede olan borçlardan 5 milyar lirayı aşan tahsilat gerçekleşti. Ayrıca yaklaşık 20 milyar liralık borcun ödenmesi için tecil ve taksitlendirme işlemleri yapıldı. Bunlardan 1,5 milyar lira peşinat tahsil edildi. Kalan tutarlar aylık taksitlerle tahsil ediliyor. Belediyelerin borçlarını gecikmeye girmeden ödemeleri için süreci yakınen takip ediyoruz. Ödemelerini geciktiren belediyelere, ödeme yapmaları için iletişime geçiyoruz. Taksitlendirme veya gayrimenkul teklif etmelerini sağlıyoruz.
HİÇ ADIM ATMAYANA HACİZ
HİÇ ADIM ATMAYANA HACİZ
Hiçbir belediye borçları konusunda samimi adım atıp da bizim kayıtsız kaldığımızı iddia edemez. Bu yapıcı tavrımıza rağmen herhangi bir adım atmayan belediyeler de maalesef var. Bunlara da en eski borçlardan başlamak üzere ödeme emirleri göndermek ve sonrasında haciz uygulamak durumundayız. Şunu çok net ifade edeyim, herhangi bir belediyeye icra uygulamışsak, emin olun bizim her türlü uzattığımız eli reddetmiştir, görmezden gelmiştir.Bu yüzden hiçbir belediye lütfen mağdur edebiyatı yapmasın.
Yeni nesil çalışma istihdamı artıracak
Yeni nesil çalışma istihdamı artıracak
Orta Vadeli Program’da yer alan yeni nesil çalışma modellerinin, iş gücünün değişen ihtiyaçlarına ve teknolojinin iş dünyasına etkilerine yanıt olarak gündeme geldiğini ifade eden Işıkhan, “
Bugün maalesef iş gücüne katılmayan, özellikle kadınların ve gençlerin bulunduğu önemli bir kesim söz konusu. Bu kesimlerin iş gücüne katılmama sebeplerinden en belirgini, ülkemizdeki çalışma modellerinin kendi yaşamlarına uygun olmaması
” dedi.
İŞ GÜVENCESİ ZAYIFLAMAZ
İŞ GÜVENCESİ ZAYIFLAMAZ
“Yeni nesil çalışma modelleri, iş güvencesinin zayıflaması anlamına gelmeyecek. Aksine, daha farklı koşullarda çalışma imkânı sunarak çalışma hayatına katılmak isteyip de iş-yaşam dengesini çeşitli faktörlerle kuramayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyoruz.
Şu anda aktif olarak 12. Kalkınma Planımız ve Orta Vadeli Programımızı esas alarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu mevzuat değişiklikleri konusunda önemli çalışmamız var.
İşverenlerimiz ve işçilerimiz emin olsunlar ki devletimiz hiçbir kesimi mağdur etmeden çalışma hayatımızı yeni dinamiklere uyumlu hale getirirken hak kaybı yaratmayacak biçimde ihtiyaçlara karşılık verecek düzenlemeleri gerçekleştirecektir.”
YASAL ZEMİNE OTURTULMALI
YASAL ZEMİNE OTURTULMALI
Ağustos ayı TÜİK verileri açıklandı, istihdamda çok iyi bir noktadayız. 32 milyonu aşan bir istihdama sahibiz. Bu istihdamı daha da artırmamız gerekiyor. Bunu nasıl sağlayacağız? Yeni nesil çalışma biçimleri ve daha farklı platform çalışmalarını da yasal zemine oturtmamız lazım, bunları sosyal güvenlik şemsiyesi altına almamız gerekiyor. İş gücünün verimliliğini artırmaya ve farklı çalışma şekillerini teşvik etmeye yönelik özel sektörün de çözümler sunacağı düzenlemeleri hayata geçirmek hedefimiz.
İlaç geri ödeme listesi sürekli güncelleniyor
İlaç geri ödeme listesi sürekli güncelleniyor
Toplumdaki en büyük sağlık sorunları arasında yer alan kanser, kronik hastalıklar, nadir hastalıklar ve yenilikçi tıbbi tedavileri kapsayan ilaçlarda önemli güncellemeler yapıldığını ifade eden Bakan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlaç geri ödeme listemiz dinamik bir yapıya sahip. Yani liste, sabit kalmıyor; sürekli gözden geçiriliyor ve halk sağlığı ihtiyaçlarına göre güncelleniyor. Bugün itibarıyla, yurt içi 8 bin 326 ve yurt dışı 399 olmak üzere toplamda 8 bin 725 ilaç geri ödeme listemizde yer alıyor. Bunlardan 6 bin 831’i, yani yaklaşık yüzde 82’si Türkiye’de üretilen imal ruhsatlı ilaçlar. Vatandaşlarımızın sağlığı için en doğru ve güvenilir ilaçların geri ödeme kapsamına alınması adına kapsamlı bir değerlendirme süreci yürütülüyor.”
Asgari ücret enflasyona ezdirmeyecek
Asgari ücret enflasyona ezdirmeyecek
Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zamla ilgili açıklama yapan Işıkhan, şunları söyledi: “
Asgari Ücret Tespit Komisyonu mevcut enflasyon oranına, ülkenin makroekonomik dengelerine, satın alma gücüne ve daha birkaç değişkene daha dikkat ediyorlar.
Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi vatandaşımızın refahını koruyup, geçici değil kalıcı refah çözümlerini üretmekten yanayız. Benim temel ilkem, felsefem de bu olacak. Geçen yıl aralık ayında nasıl bir yol izlediysek bu yıl da öyle bir yol izleyeceğiz.
Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşımızın satın alma gücünü koruyacak, geliştirecek bir ücret seviyesinde olmasını ülkenin bir vatandaşı ve Bakanı olarak arzu ediyorum. Ancak bunu ben tek başına belirleyemiyorum. Çünkü işçi ve işverenin vereceği oranlar arasında bizim bir hakem rolümüz var. İnşallah hayırlı bir noktada anlaşılır. Aralık ayının belli bir tarihinde bir araya geleceğiz. Türk-İş geçen sene işçileri getirdi.
Belki benzer bir atak olursa bu sene işçileri ağırlamaktan da mutluluk duyarız. Zaten işçiler bizim paydaşlarımız.”
109 bin çalışan aranıyor
109 bin çalışan aranıyor
- İşverenlerin en çok istedikleri şeyin, alanına uygun nitelikli yetişmiş eleman olduğuna dikkat çeken Işıkhan, “Biz bakanlık olarak işverenlerin eleman açığını İŞKUR aracılığıyla çözüme kavuşturuyoruz. Mevcut durumda, ülke genelinde 109 bin 669 açık işimiz bulunuyor. Bu kapsamda bakanlık olarak İŞKUR aracılığıyla işverenlerimizi aradıkları eleman ile buluşturuyoruz. İşverenlerin en çok ihtiyaç duyduğu meslekler arasında, satış elemanı, servis elemanı, paketleme işçisi, ambar/depo görevlisi, makineci, konfeksiyon işçisi, kasiyer, ön muhasebeci, şoför-yük taşıma, gazaltı kaynakçısı ve aşçı gibi meslekler bulunuyor” ifadelerini kullandı.
#sgk
#belediye
#borç
#siyaset