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Belediyenin ilgilenmediği park çöplüğe dönüştü

Belediyenin ilgilenmediği park çöplüğe dönüştü

04:0019/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
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Maksut Doğan Parkı
Maksut Doğan Parkı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan ve 2021 yılında yanarak kullanılamaz hale gelen park bakımsızlıktan çöplüğe döndü. Yaklaşık 4 yıldır Efeler Belediyesi'nin ilgisini bekleyen parktan geriye sadece tabelası kalırken çevre sakinleri "unutulduk" diyerek Efeler Belediyesi’ne çağrıda bulundu. Orta Mahalle 209 sokak üzerinde bulunan Efeler Belediyesi'ne ait Maksut Doğan Parkı'nın Nisan 2021 tarihinde yandığını belirten mahalle sakinleri "Yangında parktaki çocuk oyun grupları yanarak kullanılamaz hale geldi. Aradan 4 yıl geçti. Çöplüğe dönen ve boş alkol şişelerinin etrafa saçıldığı parkın bir an önce temizlenip çocuk oyun grupları da yerleştirilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.


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