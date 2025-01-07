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Beştepe'de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti

Beştepe'de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti

14:597/01/2025, Salı
G: 7/01/2025, Salı
DHA
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Erdoğan-Barzani görüşmesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
Erdoğan-Barzani görüşmesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile Ankara'da görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.


İletişim Başkanlığı, görüşmenin detayları hakkında açıklama yaptı. Açıklamaya göre görüşmede IKBY'yle ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, bilhassa Suriye'deki gelişmeler ışığında Türkiye’nin Irak'ın istikrar ve güvenliğinin muhafazasına önem atfettiğini, Suriye’deki gelişmelerin bölgede yeni istikrarsızlıklara yol açmaması için gayret gösterdiğini, yeni Suriye’nin geleceğinde terör örgütleri ve iltisaklı unsurların olmadığını ifade etti.

Erdoğan, Kalkınma Yolu başta olmak üzere, bölgenin istikrar ve refahını artıracak projelerin hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Mesrur Barzani
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#Irak
#Terörle mücadele

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