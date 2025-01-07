Beştepe'de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.





İletişim Başkanlığı, görüşmenin detayları hakkında açıklama yaptı. Açıklamaya göre görüşmede IKBY'yle ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, bilhassa Suriye'deki gelişmeler ışığında Türkiye’nin Irak'ın istikrar ve güvenliğinin muhafazasına önem atfettiğini, Suriye’deki gelişmelerin bölgede yeni istikrarsızlıklara yol açmaması için gayret gösterdiğini, yeni Suriye’nin geleceğinde terör örgütleri ve iltisaklı unsurların olmadığını ifade etti.

Erdoğan, Kalkınma Yolu başta olmak üzere, bölgenin istikrar ve refahını artıracak projelerin hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.



