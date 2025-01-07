Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Büyükelçilerine yaptığı geleneksel konuşmada Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'ye sahip çıktı. Skandal sözler sarfeden Macron, "Fransa Kürtler gibi özgürlük savaşçılarını terk etmeyecek" ifadelerini kullandı.
Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından yeni yönetimle Batılı ülkelerin temasları devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Suriye'nin geleceğiyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Macron: YPG'yi terk etmeyeceğiz
Macron bölücü teröristlere desteğini göstermek için yaptığı konuşmada "Fransa'nın PKK/YPG terör örgütünü terk etmeyeceğine" söz verdi.
Türkiye başka bir yol sunmuyor
Geçtiğimiz günlerde MSB'den yapılan açıklamada Türkiye’nin Suriye’de DEAŞ, PKK/YPG gibi terör örgütlerine karşı mücadelede kararlı olduğu, bu örgütlerin silah bırakmaktan başka seçeneklerinin olmadığı ifade edilmişti.
- Açıklama da "PKK/YPG terör örgütü ya silah bırakacak ya da yok olacaktır. Terör örgütünün içinde yer alan ve Suriye vatandaşı olmayanlar Suriye’yi terk edecekler. Suriye vatandaşı olanlar da silahı bırakacak ve yeni sisteme entegre edilip edilmeyecekleri veya nasıl entegre edilecekleri Suriye yönetimi tarafından belirlenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.
Fransız bakan: Kürtler için siyasi çözüm bulunmalı
Macron'un bu çıkışı dikkat çekerken, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Şam'daki açıklamasında, "Fransa'nın müttefiki olan Kürtler için siyasi çözüm bulunmalıdır. Suriye'nin kuzeyinde sürekli bir istikrar sağlanmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.
Öncesinde terör örgütü DSG'nin sözde lideri Mazlum Kobani ile telefonda görüşen Barrot, "Suriye'de terör ve aşırı şiddetin devam etmesine izin verilmemeli. Biz Kürtlerle terörizme karşı mücadele ettik" demişti.