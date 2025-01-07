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Türkiye açık açık uyarmıştı: Macron'dan skandal PKK/YPG açıklaması

Türkiye açık açık uyarmıştı: Macron'dan skandal PKK/YPG açıklaması

14:407/01/2025, Salı
G: 7/01/2025, Salı
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Fransa Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye olan desteği sürdürecek
Fransa Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye olan desteği sürdürecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Büyükelçilerine yaptığı geleneksel konuşmada Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'ye sahip çıktı. Skandal sözler sarfeden Macron, "Fransa Kürtler gibi özgürlük savaşçılarını terk etmeyecek" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron
, Elysee Sarayında Fransa Büyükelçilerine yaptığı geleneksel konuşmada yeni bir skandala imza attı. Macron konuşmasında Suriye'ye yönelik açıklamada bulunurken terör örgütü YPG'ye yönelik desteklerinin süreceğini belirtti.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından yeni yönetimle Batılı ülkelerin temasları devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Suriye'nin geleceğiyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.


Macron: YPG'yi terk etmeyeceğiz


Macron bölücü teröristlere desteğini göstermek için yaptığı konuşmada "Fransa'nın PKK/YPG terör örgütünü terk etmeyeceğine" söz verdi.


Suriye'de
"özgür, egemen ve saygın"
devlet inşasına yönelik geçiş sürecini destekleyeceklerini belirtti. Macron, bu desteğin
"uzun vadede"
süreceğini kaydederken, Avrupa'nın Suriye'de kurulan geçici hükümete yönelik bakışının "safça" olmaması gerektiğini ifade etti, ülkesinin
"Kürtler gibi özgürlük savaşçılarını"
(terör örgütü PKK/YPG) terk etmeyeceğine dair söz verdi. Macron, Suriye'de
"terörle mücadele konusunda Batı ile ittifak halindeki Kürtleri"
yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.


Türkiye başka bir yol sunmuyor


Geçtiğimiz günlerde MSB'den yapılan açıklamada Türkiye’nin Suriye’de DEAŞ, PKK/YPG gibi terör örgütlerine karşı mücadelede kararlı olduğu, bu örgütlerin silah bırakmaktan başka seçeneklerinin olmadığı ifade edilmişti.


  • Açıklama da "PKK/YPG terör örgütü ya silah bırakacak ya da yok olacaktır. Terör örgütünün içinde yer alan ve Suriye vatandaşı olmayanlar Suriye’yi terk edecekler. Suriye vatandaşı olanlar da silahı bırakacak ve yeni sisteme entegre edilip edilmeyecekleri veya nasıl entegre edilecekleri Suriye yönetimi tarafından belirlenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Fransız bakan: Kürtler için siyasi çözüm bulunmalı


Macron'un bu çıkışı dikkat çekerken, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Şam'daki açıklamasında, "Fransa'nın müttefiki olan Kürtler için siyasi çözüm bulunmalıdır. Suriye'nin kuzeyinde sürekli bir istikrar sağlanmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.


Öncesinde terör örgütü DSG'nin sözde lideri Mazlum Kobani ile telefonda görüşen Barrot, "Suriye'de terör ve aşırı şiddetin devam etmesine izin verilmemeli. Biz Kürtlerle terörizme karşı mücadele ettik" demişti.


Erdoğan: Çember giderek daralmakta


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birkaç gün önce AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde
"Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Bölücü caniler ya silah gömecekler ya da silahlarıyla birlikte gömülecekler. PKK terör örgütü için üçüncü bir yol yoktur."
açıklamasında bulunmuştu.


#Emmanuel Macron
#Fransa
#Suriye

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