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Bingöl'de 5 bin 990 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'de 5 bin 990 kök Hint keneviri ele geçirildi

11:091/07/2025, Salı
AA
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Ekipler, ilçedeki 5 farklı noktada yaptıkları aramada, binlerce kenevir buldu.
Ekipler, ilçedeki 5 farklı noktada yaptıkları aramada, binlerce kenevir buldu.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 bin 990 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, ilçedeki 5 farklı noktada yaptıkları aramada, 5 bin 990 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.




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