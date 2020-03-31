Bir ilden daha sevindiren haber: Test sonucu negatif çıkan 293 umreci tahliye edildi

Dünya

Rusya’da koronavirüsle mücadelede sert önlemler içeren tasarı yasalaştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının hızlı bir şekilde artması üzerine hazırlanan salgınla mücadelede sert önlemleri içeren tasarı yasalaştı. Parlamentoda kabul edilen tasarıya göre, Kovid-19 tedbirlerinin ihlali "terör eylemi" sayılabilecek. Rus hükümeti, ülkenin tamamında veya bir kısmında "acil durum" ilan edebilecek ve kuralları belirleyebilecek. Ülkede, son bir günde 500 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 bin 337'ye yükseldi.