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İSPARTA

Bir ilden daha sevindiren haber: Test sonucu negatif çıkan 293 umreci tahliye edildi

Isparta’da 14 günlük karantina sürecini tamamlayan ve son test sonuçları da negatif çıkan 293 umreci tahliye edilmeye başlandı. Umrecilerin kaldıkları yurdun önüne gelen otobüslerle memleketlerine gönderileceği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Isparta’daki test sonucu negatif çıkan 293 umreci memleketlerine gönderildi
Isparta’daki test sonucu negatif çıkan 293 umreci memleketlerine gönderildi

Suudi Arabistan’daki umre ibadetinden dönenler, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun aldığı tedbirler doğrultusunda Valilik koordinasyonunda 14 gün süreyle gözetim altında tutuldu. Isparta’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Murad Hüdavendigar Öğrenci Yurdu’na getirilen umrecilerin karantina süresi 30 Mart itibariyle doldu.

293 negatif test sonucu

  • Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında kesin vaka olarak tedavi edilip iyileşenlerin yurda değil direkt evlerine gönderilmesine, kesin vakalar ile aynı odada kalanların hastaneye yatış tarihinden itibaren 14 gün boyunca yurtta karantinalarına devam edilmesine ve Sağlık Bakanlığı kararı gereği yurttaki tüm umrecilere korona virüs testi yapılmasına karar verilmişti. Toplam 586 kişinden karantina süresi dolan ve yapılan son testleri de negatif çıkan 293 kişi bugün KYK yurdundan taburcu ediliyor.

İHA
Isparta’daki test sonucu negatif çıkan 293 umreci memleketlerine gönderildi

İlk kafile Konya’ya gidecek

Karantina süresini dolduran ve sonucu negatif çıkan 293 kişilik ilk kafile Konya’ya gidecek. Yurt önüne kafileyi taşımak üzere yaklaşık 10 otobüs geldi. Özel kıyafet giyen görevliler umrecileri yurttan alarak Konya’ya ulaştıracak. Umreciler çıkış işlemleri kapsamında form dolduruyor.

Yurttan ayrılan umreciler, karantina süresince kendilerine çok iyi bakıldığını belirterek il yönetimine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiler.

İHA
Isparta’daki test sonucu negatif çıkan 293 umreci memleketlerine gönderildi.

İHA
Isparta’daki test sonucu negatif çıkan 293 umreci memleketlerine gönderildi.

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