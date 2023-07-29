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Birleşmiş Milletler Temsilcisi Fionnuala Ni Aolain terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan SDG'yi ziyaret etti

Birleşmiş Milletler Temsilcisi Fionnuala Ni Aolain'in 16-19 Temmuz tarihlerinde Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyarette terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan SDG'ye ziyarette bulunduğu ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler, resmi sayfasından yapmış olduğu açıklamada, Aolain'in El Hol kampına 'masumane' bir ziyarette bulunduğunu ifade ederek gözlem yaptığını öne sürdü. Ancak PKK yanlısı bir gazetenin servis ettiği haberde BM'nin bölgedeki terör kamplarının varlığını kabul ettiği ifade edildi.

10:32 . 29/07/2023 samedi
Yeni Şafak
Birleşmiş Milletler Temsilcisi Fionnuala Ni Aolain'in Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyarette terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan SDG'ye yaptığı skandal ziyaret bir fotoğraf karesi ile ortaya çıktı.

Birleşmiş Milletler Temsilcisi Fionnuala Ni Aolain'in Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyarette terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan SDG'ye yaptığı skandal ziyaret bir fotoğraf karesi ile ortaya çıktı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Fionnuala Ni Aolain'in terör örgütü temsilcileriyle skandal bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Aolain'in 16-19 Temmuz'da terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG'nin sözde bürosuna ziyaret gerçekleştirdiği belirlendi.

BM'den 'masumane bir ziyaret' açıklaması

Ziyaret, tepki çekerken Birleşmiş Milletler ise resmi sayfasında yapmış olduğu açıklamada, Aolain'in El Hol kampına 'masumane' bir ziyarette bulunduğunu ifade ederek gözlem yaptığını öne sürdü.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Aolain, 15 Temmuz'da Şam'a geldi. İlgili hükümet yetkilileri ile görüştü. 16 Temmuz'da Haseke Valiliği'ndeki Kamışlı'ya gitti. Kamışlı, Gwerian, Al Hol semtleri ve Malikiye şehrindeki cezaevleri ile gözaltı yerlerini ziyaret etti."

PKK yanlısı gazete:
BM bölgedeki terör kamplarının varlığını kabul etti

BM, görüntülere ilişkin 'masumane' bir ziyaret ifadesini kullanırken PKK yanlısı bir gazetenin yayımlamış olduğu fotoğrafta Aolain'in - BM'nin de bölgedeki terör kamplarının varlığını kabul ettiği gibi - SDG'nin 'sözde özerk' yönetiminde bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu haberde, terör örgütünün BM'den yardım isteyerek kampın yükünü tek başına üstlenemeyeceklerinin söylediği vurgulandı.



#Fionnuala Ni Aolain
#Birleşmiş Milletler
#PKK
#SDG
il y a 1 heure
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