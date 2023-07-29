Birleşmiş Milletler Temsilcisi Fionnuala Ni Aolain terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan SDG'yi ziyaret etti

Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yürütülen operasyonlar başarıyla devam ederken köşeye sıkışan Kandil elebaşı Murat Karayılan, çareyi kendilerini desteklemeyen Kürt halkına mesaj göndermekte buldu. Terörü desteklemeyenleri ajan ilan ederek Kürt aşiretlerden katliam yapmalarını isteyen Murat Karayılan, "Hiçbir aile, aşiret, köy kendi içinde ajanları kabul etmemelidir. Aileni, aşiretini, köyünü korumalısın. O köyde böyle rezil ve namussuz bir kişi olmamalıdır" dedi.