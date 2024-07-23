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Bitlis merkezli 6 ilde sahte rapor operasyonu: 98 kişi yakalandı 17 araca el konuldu

Bitlis merkezli 6 ilde emniyet tarafından başlatılan operasyonda rapor düzenleyen ve raporlardan faydalanan 98 kişi gözaltına alındı, 17 araca ise el konuldu.

14:33 - 23/07/2024 Salı
AA
Sahte raporla hasta aylığı/bakıcı ücreti ve ÖTV muafiyeti ile araç alımı gerçekleştirerek kamuyu zarara uğrattıkları tespit edildi.
Sahte raporla hasta aylığı/bakıcı ücreti ve ÖTV muafiyeti ile araç alımı gerçekleştirerek kamuyu zarara uğrattıkları tespit edildi.

Bitlis merkezli 6 ilde polisin düzenlediği operasyonda 22'si sahte sağlık rapor hazırlayan, 76'sı ise raporlardan faydalanan, toplam 98 kişi yakalandı.


Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "kamu zararına nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.

Bitlis merkez 6 ilde operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirli bir ücret karşılığı gerçekte hasta olmayan şahıslar hakkında sahte evrak düzenledikleri ve çeşitli tahlillere bu şahısların yerine kendi adamlarını sokmak suretiyle gerçeğe aykırı heyet raporu almalarına yardımcı oldukları tespit edilen 22 şüpheli ile para karşılığında haklarında gerçeğe aykırı rapor düzenlenmesi amacıyla talepte bulunan ve haklarında düzenlenen sahte raporla hasta aylığı/bakıcı ücreti ve ÖTV muafiyeti ile araç alımı gerçekleştirerek kamuyu büyük oranda zarara uğrattıkları tespit edilen 82 şüphelinin yakalanması ve ikamet ile iş yerlerinde suç unsuru elde edilmesi amacıyla dün Bitlis merkez, Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçeleri ile İstanbul, Van, Siirt, Batman ve Bingöl'de 104 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon 98 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaları devam ediyor"

17 araca el konuldu

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda, 3 av tüfeği, 2 tabanca, çok sayıda fişek, doküman ve dijital materyal ele geçirildi, sahte rapor karşılığında ÖTV muafiyetinden yararlanılarak alındığı tespit edilen 17 araca el konuldu.



Yastığın içinden 776 adet sahte 50 TL'lik banknot ve uyuşturucu çıktı

Kars'ta polisin apart dairede yaptığı aramada kanepe yastığının içinde 776 adet sahte 50 lira ile metamfetamin ve bonzai ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki 2 apart daireye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramada, kanepe yastığına gizlenmiş 5 farklı seri numarasına sahip 776 adet 50 TL'lik olmak üzere toplam 38 bin 800 TL sahte para, 2 parça halinde toplam 2,90 gram metamfetamin ve 2 parça halinde toplam 0,97 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Haklarında 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' ve 'Parada sahtecilik' suçlarından işlem yapılan şüphelilerden V.K. (29) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


#sahte rapor
#Bitlis
#İstanbul
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