Bitlis merkezli 6 ilde sahte rapor operasyonu: 98 kişi yakalandı 17 araca el konuldu

"Belirli bir ücret karşılığı gerçekte hasta olmayan şahıslar hakkında sahte evrak düzenledikleri ve çeşitli tahlillere bu şahısların yerine kendi adamlarını sokmak suretiyle gerçeğe aykırı heyet raporu almalarına yardımcı oldukları tespit edilen 22 şüpheli ile para karşılığında haklarında gerçeğe aykırı rapor düzenlenmesi amacıyla talepte bulunan ve haklarında düzenlenen sahte raporla hasta aylığı/bakıcı ücreti ve ÖTV muafiyeti ile araç alımı gerçekleştirerek kamuyu büyük oranda zarara uğrattıkları tespit edilen 82 şüphelinin yakalanması ve ikamet ile iş yerlerinde suç unsuru elde edilmesi amacıyla dün Bitlis merkez, Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçeleri ile İstanbul, Van, Siirt, Batman ve Bingöl'de 104 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon 98 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaları devam ediyor"