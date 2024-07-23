Bitlis merkezli 6 ilde sahte rapor operasyonu: 98 kişi yakalandı 17 araca el konuldu

Bitlis merkezli 6 ilde polisin düzenlediği operasyonda 22'si sahte sağlık rapor hazırlayan, 76'sı ise raporlardan faydalanan, toplam 98 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "kamu zararına nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.
Bitlis merkez 6 ilde operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
17 araca el konuldu
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda, 3 av tüfeği, 2 tabanca, çok sayıda fişek, doküman ve dijital materyal ele geçirildi, sahte rapor karşılığında ÖTV muafiyetinden yararlanılarak alındığı tespit edilen 17 araca el konuldu.