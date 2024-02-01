Bitlis ve Kars'ta gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları beş gün yasaklandı

Bitlis'te gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı ve basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.





Valilikten yapılan açıklamada, ülke gündemini meşgul eden ve tüm dünyada yaşanan gelişmelerle ilgili birçok yerde olduğu gibi Bitlis'te de bazı siyasi parti, sendika, dernek gibi sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişilerce, belirli konularda halkı aydınlatmak, kamuoyu yaratmak ve benimsetmek için basın açıklaması, açık yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, stant açma, el ilanı dağıtma ve benzeri eylemlerin düzenlediği belirtildi.





Bu etkinliklerin terör örgütlerince ve provokatif gruplarca bir eylem biçimi olarak sık sık kullanılmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Bu itibarla Bitlis sınırları içinde 1 Şubat saat 00.01'den 4 Şubat saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç, gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemleri, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince yasaklanmıştır. Yine aynı tarihler arasında ilçelerimizden ve çevre illerden bireysel veya toplu şekilde ilimiz güzergahını kullanarak örgütsel çağrılarda bahsedilen konu veya benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylemlere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel ve toplu çıkışlarına izin verilmemesine karar verilmiştir."





Kars'ta gösteri, yürüyüş ve etkinlikler 5 gün süreyle yasaklandı





Kars'ta oturma eylemi, basın açıklaması, gösteri, yürüyüş, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 5 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.





Valilikten yapılan açıklamada, Valilik makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç yapılacak her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.





Açıklamada şunlar kaydedildi:





"Muhtemel her türlü eylem, etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, araç konvoyu, her türlü karşılama uğurlama, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb. her türlü açık ve kapalı alanlardaki eylem/etkinlikler ile bu eylem etkinliklere katılım amacıyla çevre illerden ilimize gelecek araç ve şahısların da ilimize gelişlerinin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 19. maddesine istinaden 31 Ocak 2024 tarihinden geçerli 4 Şubat 2024 tarihi de dahil olmak üzere 5 gün süre ile Kars il sınırları (il merkezi, ilçeler ve Jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) içerisinde yasaklanmasına karar verilmiştir."























