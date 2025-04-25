Bitlis'te hayırseverler tarafından yapımı tamamlanan 12 derslikli okul hizmete açıldı

"İkinci yüzyılımız artık Türkiye Yüzyılı olacak. Türkiye Yüzyılı'nı gerçek anlamda tatbik edebilmek için çocuklarımızın eğitimi çok önemli. Gözümüzün nuru sevgili öğrencilerimiz akademik anlamda başarılı olmalılar. Bu başarıyı en başta öğretmenlerimiz ve velilerimizin desteğiyle sağlayabilirler. Buna ek olarak çocuklarımızın sanat, spor, kültürel alanlarda da kendilerini yetiştirmeleri ve özgüvenli birey olarak topluma kazandırmaları çok önemli. Bu noktada öğretmenlerimizin elinden geleni yaptığına ve yapacağına yürekten inanıyoruz."