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Bitlis'te toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında toprağa gömülü kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait şarjör, 353 fişek, el telsizi, telsiz kablosu, telsiz anteni, telsiz bataryası, telsiz kulaklığı, 4 pil bloğu ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

11:04 - 19/04/2024 Cuma
AA
Bitlis'te toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi
Bitlis'te toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında toprağa gömülü silah, mühimmat ve çeşitli malzeme ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar sonucu 17 Nisan'da Tatvan kırsalında "Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu" gerçekleştirildi.


Operasyonda, toprağa gömülmüş kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait şarjör, 353 fişek, el telsizi, telsiz kablosu, telsiz anteni, telsiz bataryası, telsiz kulaklığı, 4 pil bloğu ve yaşam malzemesi ele geçirildi.


Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzeme ise yerinde imha edildi.




#Bitlis
#mühimmat
#terörist
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