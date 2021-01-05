Gündem "Boğaziçili öğrenci" denilen isimler terör örgütü MLKP ile bağlantılı çıktı
POLİTİKA

"Boğaziçili öğrenci" denilen isimler terör örgütü MLKP ile bağlantılı çıktı

Terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı gösterilere dönüşen Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemleri provoke edenler, bazı medya organları tarafından “Öğrenciler gözaltına alınıyor” denilerek haberleştirilmişti. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığı, bazılarının terör örgütü MLKP ile irtibatının tespit edildiği bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
&quot;Katil polis&quot; sloganları atılarak kampüse girilmeye çalışıldı.
"Katil polis" sloganları atılarak kampüse girilmeye çalışıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı düzenlenen eylemlerde terör örgütü DHKP-C marşları okunmuş, “Katil polis” sloganları eşliğinde üniversiteli olmayan isimler kampüse girmeye çalışmıştı.

Boğaziçili öğrenci yaşananları anlattı: Üniversiteli olmayanlar zorla girmeye çalışıp polise saldırdı
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Boğaziçili öğrenci yaşananları anlattı: Üniversiteli olmayanlar zorla girmeye çalışıp polise saldırdı

Yaşananların ardından olayların arkasındaki bazı isimler gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerini, medya organları Birgün, Halk TV, Sözcü, Cumhuriyet ve Tele1 “Öğrenciler gözaltına alındı” olarak lanse etti. İçişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, gözaltına alınan isimlerin öğrenci olmadığı ve terör örgütü bağlantılarının bulunduğu belirtildi.

Terör örgütü MLKP ile irtibatlılar

Gözaltılara dair konuşan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, “Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir" diyerek Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını, bazılarının terör örgütü MLKP ile irtibatının bulunduğunu söyledi.

Terör örgütü DHKP-C marşının okunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere HDP CHP ve İYİ Partililerden destek
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Terör örgütü DHKP-C marşının okunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere HDP CHP ve İYİ Partililerden destek

Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan gruptan DHKP-C marşı: Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar
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Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan gruptan DHKP-C marşı: Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar

Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanan grup, terör örgütü DHKP-C yanlısı sloganlar attı. Grup önce 'Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden' sonra da 'Katil polis üniversiteden defol' sloganlarıyla terör propagandası yaptı.


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