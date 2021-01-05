"Boğaziçili öğrenci" denilen isimler terör örgütü MLKP ile bağlantılı çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı düzenlenen eylemlerde terör örgütü DHKP-C marşları okunmuş, “Katil polis” sloganları eşliğinde üniversiteli olmayan isimler kampüse girmeye çalışmıştı.
Yaşananların ardından olayların arkasındaki bazı isimler gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerini, medya organları Birgün, Halk TV, Sözcü, Cumhuriyet ve Tele1 “Öğrenciler gözaltına alındı” olarak lanse etti. İçişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, gözaltına alınan isimlerin öğrenci olmadığı ve terör örgütü bağlantılarının bulunduğu belirtildi.
Terör örgütü MLKP ile irtibatlılar
Gözaltılara dair konuşan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, “Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir" diyerek Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını, bazılarının terör örgütü MLKP ile irtibatının bulunduğunu söyledi.