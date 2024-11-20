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Bu kez Türkiye'ye Hamas tehdidi

Bu kez Türkiye'ye Hamas tehdidi

04:0020/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller

5 Kasım’daki seçimlerden hezimetle çıkan Biden yönetimi, görevi teslim edeceği ocak ayına kadar krizler çıkarmaya kararlı. Katar’a Hamas’ı ülkeden çıkarması için baskı yapan, Ukrayna’ya ABD füzelerini Rus toprak-larında kullanma onayı veren Biden yönetiminin son hedefi Türkiye-ABD ilişkileri oldu. Dışişleri Sözcüsü Miller, “Hamas liderlerinden bazılarının Türkiye’ye taşındığına dair haberleri gördüm. Türkiye’ye Hamas ile artık eskisi gibi iş yapılamayacağını açıkça ifade edeceğiz” dedi.

ABD'de seçimleri kaybeden Biden yönetimi, giderayak Türk-Amerikan ilişkilerini bozmak için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde Hamas Siyasi Bürosu’nun Katar’dan çıkarılması için Washington’ın Doha’ya baskı yaptığı ve Hamas siyasilerinin Türkiye’ye yerleşip ofis açacağı, ABD merkezli medya organlarından tek bir ağızdan servis edilmişti. Türkiye ve Katar da söz konusu iddiaları yalanlamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Bürosu'nun Katar'dan Türkiye'ye taşındığına dair haberler üzerine Ankara'yı tehdit etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Doha'daki Hamas liderlerinden bazılarının artık Türkiye'ye taşındığına dair haberleri gördüm. Bu iddialar doğrulanmadı ancak reddedebilecek konumda da değiller” dedi.


KARŞI KARŞIYA GETİRECEKLER

Hamas liderlerinin dünyanın hiçbir yerinde "rahatça" yaşamaması gerektiğine inandıklarını belirten Miller, "Bu elbette, kilit önemdeki müttefiklerimizden, ortaklarımızdan birinin büyük bir kentini de kapsıyor" diye ekledi. ABD'li sözcü, "Dünyadaki tüm ülkelere yaptığımız gibi, Türkiye hükümetine de Hamas'la artık eskisi gibi iş yapılamayacağını açıkça ifade edeceğiz" açıklamasında bulundu. Miller, bazı Hamas liderlerinin ABD tarafından yargılandığını ve Washington'un bunların ABD'ye teslim edilmesi gerektiğine inandığını sözlerine ekledi. Görevinin sonuna yaklaşan Türkiye’nin Filistin’e tavizsiz desteğini kıramayan Biden yönetimi, bu yolla baskı kurmayı ve Ankara ile seçilmiş Başkan Donald Trump’ı 20 Ocak sonrası dönemde karşı karşıya getirmeyi amaçlıyor.




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